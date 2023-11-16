انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لنفاد الوقود- (تغريدة)

غزة: أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق الفلسطينية، الخميس، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، لنفاد الوقود اللازم لتوليد الطاقة للمقاسم الرئيسية.

جاء ذلك في بيانات صحافية منفصلة، عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل، جوال)، وشركة “أوريدو فلسطين”، بعد يوم من نفاد الوقود، وتشغيل بطاريات تخزين الطاقة (UBS).

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود ونفاد مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية”.

ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

كذلك، قالت “أوريدو” فلسطين في بيان: “يؤسفنا الإعلان لمشتركينا وأهلنا عن توقف خدماتنا في جنوب وبعض مناطق شمال قطاع غزة، وذلك جراء نفاد الوقود.

من جهته، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس أن الاتصالات “انقطعت تماما” مجددا في قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحافي في جنيف أعقب إطلاعه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوضع في غزة، قال فيليب لازاريني إن قطاع “غزة يعاني مرة أخرى من انقطاع تام للاتصالات… وهذا بسبب عدم توفر الوقود”.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 41 يوما حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

(وكالات)