انقطاع الاتصالات والإنترنت عن محافظة جنين بفعل العدوان الإسرائيلي

رام الله: أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و”أوريدو”، اليوم الخميس، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت الشركتان في بيانين منفصلين اليوم، أوردتهما وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إلى تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأضافتا أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررة، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في اليوم الثاني من العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

(د ب أ)