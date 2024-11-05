لايف ستايل | صحة

انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف

5 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

سان فرانسيسكو: كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم تزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، لاسيما بالنسبة للنساء.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي ميتشغان وكاليفورنيا سان فرانسيسكو 18500 متطوع من البالغين.

وكشفت النتائج أن المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم خمسين عاما أو أكثر ممن يعانون من مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم، تتزايد مخاطر إصابتهم بالخرف خلال السنوات التالية، وأن احتمالات الإصابة تزيد لدى النساء مقارنة بالرجال.

ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالمرض، ولكن باحثة من المشاركين في الدراسة أرجعت السبب إلى تغيرات مستوى هرمون الإستروجين في الجسم لدى المرأة في مرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير على المخ.

ونقل الموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة قولها: “خلال تلك الفترة، تصبح المرأة أكثر عرضة للإصابة بتغيرات تتعلق بالذاكرة والنوم والتقلبات المزاجية، مما قد يؤدي إلى تراجع الوظائف الإدراكية في المخ”.

وتشير الدلائل العلمية إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم يقترن بشكل ملموس بمرحلة ما بعد انقطاع الطمث، ولكن في كثير من الأحيان، لا يتم تشخيص هذه المشكلة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

طبيب يؤكد أمام المحكمة أن وفاة جورج فلويد لم تكن نتيجة أمراض القلب وتعاطي المخدرات
10 - أبريل - 2021
دراسة بريطانية: مادة مستخلصة من نبتة موطنها صحراء تونس “فعالة للغاية” ضد فيروس كورونا
3 - فبراير - 2021
خوف وتعب وحُمى.. أعراض مرض كوفيد- 19 تعود مجدداً على المتعافين
5 - مايو - 2020
كيف نفرق بين أعراض كورونا والأمراض الموسمية؟
14 - أبريل - 2020

اشترك في قائمتنا البريدية