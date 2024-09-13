انقطاع الكهرباء عن صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ لبنانية- (شاهد)

“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظات انقطاع الكهرباء عن مدينة صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ أطلقت من جهة لبنان أمس الخميس.
وتداول مغردون بشكل خاص مقطعي فيديو لانقطاع الكهرباء، أحدهما صور في سماء المدينة، وآخر أثناء صلاة يهودية في أحد الكنس.
لحظة انقطاع الكهرباء عن مدينة " صفد" pic.twitter.com/HQJwy7Tfs5
— سنا مروة (@mrowesna123) September 13, 2024
تزامنت ضربة صفد ليلا مع طقوس يهودية كانت تقام في ميرون و غيرها و يظهر الفيديو لحظة انقطاع الكهرباء بفعل الصواريخ#فلسطين #طوفان_الأقصى #لبنان pic.twitter.com/ayxTtf1DcD
— تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) September 13, 2024
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود الذين يدكون جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀