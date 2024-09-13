انقطاع الكهرباء عن صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ لبنانية- (شاهد)

“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظات انقطاع الكهرباء عن مدينة صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ أطلقت من جهة لبنان أمس الخميس.

وتداول مغردون بشكل خاص مقطعي فيديو لانقطاع الكهرباء، أحدهما صور في سماء المدينة، وآخر أثناء صلاة يهودية في أحد الكنس.

لحظة انقطاع الكهرباء عن مدينة " صفد" pic.twitter.com/HQJwy7Tfs5 — سنا مروة (@mrowesna123) September 13, 2024