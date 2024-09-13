سياسة | عربي | فلسطين

انقطاع الكهرباء عن صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ لبنانية- (شاهد)

13 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
2

“القدس العربي”: تداولت حسابات عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظات انقطاع الكهرباء عن مدينة صفد أثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ أطلقت من جهة لبنان أمس الخميس.

وتداول مغردون بشكل خاص مقطعي فيديو لانقطاع الكهرباء، أحدهما صور في سماء المدينة، وآخر أثناء صلاة يهودية في أحد الكنس.

 

 

 

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 11:05 ص

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الأسود الذين يدكون جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 13, 2024 الساعة 2:37 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية.. إسرائيل بتوقيت “ساعة الزعران”: اعتداء على “العليا” وقاعدة عسكرية وإحراق منشأة أمنية
منذ ساعتين
ريان إير تلغي أكثر من 800 رحلة بسبب الصراع في الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
مسؤول إسرائيلي: مقترح غزة يشمل ضمانات غير قطعية لإنهاء الحرب
منذ 8 ساعات
وزير الخارجية الإسرائيلي: يتعين “عدم تفويت الفرصة للتوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن”
منذ 9 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية