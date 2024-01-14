انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا جراء عاصفة ثلجية

واشنطن: أدت عاصفة ثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات في أجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي وشمال غرب المحيط الهادي أمس السبت، مع توقعات بتعرض ولايات عديدة لحالة من الشلل جراء تراكم الجليد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة ستجلب ثلوجا كثيفة ورياحا عاتية وعواصف إلى الغرب الأوسط، مع توقع وصول درجات الحرارة إلى مستوى خطير من التجمد عبر جبال الروكي والسهول.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمس السبت إن العواصف لا تزال تتسبب في إلغاء وتأخير الرحلات الجوية. وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الجمعة، وشمل ذلك الطائرات التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغان، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة. كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف مشترك آخر في ولايتي أوريغون وويسكونسن.

وفي ولاية أيوا، ألغى المرشحون المتنافسون على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة بعض الفعاليات قبل انعقاد المؤتمرات الحزبية بالولاية يوم الاثنين، في مستهل سباق بالولايات تختار خلاله الأحزاب مرشحيها لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

(رويترز)