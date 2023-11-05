للمرة الثالثة.. الاحتلال يقطع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف- (فيديوهات)

القاهرة: قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الأحد إن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت داخل قطاع غزة مرة أخرى.

وأضافت في بيان أن ذلك يرجع إلى “تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد.

وقالت الوزارة “الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة”.

تغطية صحفية: "غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، مع انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت". pic.twitter.com/NCcZ3nv2da — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2023

(وكالات)