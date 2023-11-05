سياسة | عربي | فلسطين

للمرة الثالثة.. الاحتلال يقطع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف- (فيديوهات)

منذ 56 دقيقة

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القاهرة: قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الأحد إن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت داخل قطاع غزة مرة أخرى.

وأضافت في بيان أن ذلك يرجع إلى “تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد.

وقالت الوزارة “الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة”.

(وكالات)

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  1. يقول محمد الأمين DZ:
    نوفمبر 5, 2023 الساعة 5:25 م

    حسبي الله ونعم الوكيل 😭😭😭
    بين المجزرة المجزرة هناك مجزرة
    معظمهم أطفال ونساء
    لاحولى ولا قوة الا بالله العلي العظيم
    العربان أشباه الرجال لا زالوا يؤمنون بالتطبيع
    عملائهم من الذباب الالكتروني يدافعون عن هذه الأنظمة الخاءنة
    ماذا يحدث في أمتنا .
    هل ماتت قلوبكم يا ناس. جثث واشلاء الأطفال في كل أنحاء غزة..
    مابكم يا عرب توقفو تطبيعكم وأطردو سفراء الكيان
    مسائكم يا عرب إصحو من سباتكم
    التاريخ لن يرحمكم

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