للمرة الثالثة.. الاحتلال يقطع الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف- (فيديوهات)

القاهرة: قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الأحد إن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت داخل قطاع غزة مرة أخرى.
وأضافت في بيان أن ذلك يرجع إلى “تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي”.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية أن إسرائيل قطعت خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.
جاء ذلك بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد.
وقالت الوزارة “الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة”.
تغطية صحفية: "غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، مع انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت". pic.twitter.com/NCcZ3nv2da
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 5, 2023
عاجل | #غزه_الان غارات هي الأعنف على الجانب الغربي ومناطق متفرقة من مناطق قطاع #غزة وانقطاع الاتصالات وخدمات الانترنت #مأرب_برس #تل_ابيب#غزه_الان#فلسطين_الان
#Israel_War_Crimes
#GazaGenocide#ولعت #الوقود_لغزة_الآن #اطردوا_ابن_اليهودية#ابو_عبيدة #غزة_الآن… pic.twitter.com/EaLcSILFED
— احمد العباب (@ahmed_alabab) November 5, 2023
(وكالات)
حسبي الله ونعم الوكيل 😭😭😭
بين المجزرة المجزرة هناك مجزرة
معظمهم أطفال ونساء
لاحولى ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العربان أشباه الرجال لا زالوا يؤمنون بالتطبيع
عملائهم من الذباب الالكتروني يدافعون عن هذه الأنظمة الخاءنة
ماذا يحدث في أمتنا .
هل ماتت قلوبكم يا ناس. جثث واشلاء الأطفال في كل أنحاء غزة..
مابكم يا عرب توقفو تطبيعكم وأطردو سفراء الكيان
مسائكم يا عرب إصحو من سباتكم
التاريخ لن يرحمكم