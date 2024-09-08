انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي عن وسط وجنوبي قطاع غزة

غزة: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، الأحد، انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي التي تقدمها في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: “نأسف للإعلان عن توقف خدمات الإنترنت المنزلي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر” من جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأضافت: “طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن كامل القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)