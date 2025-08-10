انقطاع شامل للكهرباء في لبنان منذ منتصف الليلة الماضية

بيروت: تشهد كافة أرجاء لبنان انقطاع شامل للتيار الكهربائي منذ منتصف ليلة السبت/الأحد (نحو 20 ساعة)، “بسبب عطل في محطة الكهرباء الرئيسية”، فيما تحاول السلطات إصلاح العطل وإعادة الأمور لطبيعتها.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن السكان يعتمدون منذ انقطاع التيار على المولدات الخاصة الصغيرة المنتشرة في الأحياء، نظرا للحاجة إليها في الظروف العادية بسبب انقطاع التيار لبعض الوقت بشكل يومي، بسبب ضعف شبكات ومحطات توليد الطاقة.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان، التابعة لوزارة الطاقة والمياه، في بيان، إن “عطلا طارئا حصل على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية (وسط) منتصف الليلة الماضية بسبب الرطوبة والحرارة العالية ما أدى إلى حصول انقطاع شامل”.

وأوضحت المؤسسة أنّ “مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير”.

وأضافت أنّ “الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية وضمان استقرار الشبكة وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة”.

وحتى الساعة 18.40 بتوقيت غرينتش، لم يعُد التيار الكهربائي الرئيسي ومازال الاعتماد على المولدات الخاصة.

ومنذ يومين تضرب لبنان موجة حر شديد حيث وصلت حرارة الطقس في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية فيما وصلت نسبة الرطوبة نحو 80 بالمئة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

ومنذ عقود، يعاني لبنان من أزمة تأمين التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات بشكل دائم ما يعكس انقطاعا للكهرباء لبضع ساعات يوميا، وذلك بسبب ضعف شبكات ومحطات توليد الطاقة.

(الأناضول)