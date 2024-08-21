انقطاع قصير لخدمتي “تلغرام” و”واتساب” في روسيا بسبب “هجوم” الكتروني

موسكو: أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا “روسكومنادزور” أن خدمتي الرسائل تلغرام وواتساب شهدتا انقطاعا واسع النطاق استمر ساعة في البلاد الأربعاء، مؤكدة أن “هجوما” الكترونيا تسبّب بهذا “الحادث” النادر.

وقالت الهيئة في بيان “سجل مركز مراقبة شبكة الاتصالات العامة في 21 آب/ أغسطس، اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، انقطاعا واسع النطاق في تشغيل تطبيقي الرسائل تلغرام وواتساب”.

وبعد دقائق، أكدت الهيئة الروسية أن هذه الاضطرابات مرتبطة بـ”هجوم DDoS ضد مشغلي الاتصالات الروس”.

تعد هجمات DDoS، أو “حجب الخدمة”، طريقة بسيطة نسبيًا لتعطيل نظام عبر إغراقه بطلبات الدخول إليه.

وقالت روسكومنادزور في بيان آخر “في الساعة 15,00 (12,00 بتوقيت غرينتش)، تم صد الهجوم وتعمل الخدمات بشكل طبيعي”، من دون أن تحدد هوية منفّذ الهجوم الإلكتروني.

ويعد حدوث أعطال الكترونية مماثلة أمرا نادرا في روسيا.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، عزز الكرملين سيطرته بشكل كبير على القطاع الرقمي، الذي تأثر بشدة بالعقوبات الغربية.

كما عززت الحكومة الروسية سيطرتها على الإنترنت في البلاد، وحظرت عددًا من المواقع والشبكات الاجتماعية الغربية حيث كان بامكان منتقدي الكرملين التعبير عن أنفسهم بحرية مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”إكس”.

ومع ذلك، بقيت هذه المواقع متاحة في روسيا عبر استخدام خدمة “في بي إن” VPN.

ولم يُحظر موقع “يوتيوب”، لكن شائعات بشأن حظره تكررت، وخصوصا أن “روسكومنادزور” اتهمت في آذار/ مارس 2022 “يوتيوب” و”غوغل” مالكة الموقع بالقيام بأنشطة “إرهابية”.

ومنذ شباط/ فبراير 2022، تعرضت كييف من جانبها مرارا لهجمات إلكترونية واسعة، استهدفت خصوصا مواقعها الحكومية. وتُكرر السلطات أن لديها أدلة على تورط موسكو، لكن الأخيرة تنفي ذلك.

(أ ف ب)