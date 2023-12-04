غزة: أعلنت “شركة الاتصالات الفلسطينية – جوال”، الإثنين، انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات عن مدينة غزة وشمال القطاع، إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت الشركة في بيان: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر”.

وأكدت أن طواقمها “تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانياً لاسترجاع الخدمات”.

وما تزال خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) تعمل بشكل جزئي وسط وجنوب قطاع غزة.



وفي وقت سابق الإثنين، قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” جيمس إلدر، إن الهجمات الآن على جنوب غزة “لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومع استئناف الجولة الثانية من الحرب بعد الهدنة المؤقتة، كثف جيش الاحتلال من الغارات التي تستهدف مناطق جنوب قطاع غزة، رغم إعلانه سابقا بأنها “مناطق آمنة” طلب من سكان شمال القطاع النزوح إليها.

والأحد، دعا متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان خان يونس في أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم “حفاظا على سلامتهم”، على حد زعمه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)