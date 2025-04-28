سياسة | دولي | أوروبا

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال

منذ 25 دقيقة

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برشلونة: أفادت تقارير بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، يشمل عاصمتي البلدين.

وقالت شركة “ريد إليكتريكا” الإسبانية لتوليد الكهرباء، اليوم الاثنين، إن شبه الجزيرة الإيبيرية تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي. وأضافت أن الحادث قيد التقييم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

يذكر أنه من النادر حدوث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة.

ويبلغ عدد سكان الدولتين معا أكثر من 50 مليون نسمة. ولم يتضح فورا عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (أر تي في إي) إن انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي طال عدة مناطق من البلاد حوالي الساعة 30:12 ظهرا بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إظلام غرفة أخبارها ومقر البرلمان الإسباني في مدريد ومحطات المترو في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد أشخاص في مجموعات واتساب خاصة بالأحياء في برشلونة والمدن والبلدات المجاورة أيضا بحدوث انقطاع للتيار الكهربائي.

وفي البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6ر10 مليون نسمة، طال انقطاع الكهرباء العاصمة لشبونة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب البلاد.

وقالت شركة توزيع الكهرباء البرتغالية “إي- ريديس” إن انقطاع الكهرباء كان نتيجة لـ”مشكلة في نظام الكهرباء الأوروبي”، وفقا لصحيفة إكسبريسو البرتغالية.

وأفادت الشركة، وفقا لصحيفة إكسبريسو، بأنها اضطرت لقطع الكهرباء في مناطق معينة من أجل استقرار الشبكة.

وقالت شركة “إي- ريديس” إن أجزاء من فرنسا تضررت أيضا نتيجة انقطاع الكهرباء.

(أ ب)

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