إغلاق مطار هيثرو البريطاني اليوم بسبب حريق بمحطة كهرباء

لندن: أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة أنه سيظل مغلقا حتى منتصف الليل، وذلك بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار.

وقال المطار في منشور على موقع إكس “حفاظا على سلامة ركابنا وزملائنا، سيغلَق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس”، ونصح الركاب بعدم التوجه إليه.

وذكر متحدث باسم المطار لرويترز عبر رسالة بريد إلكتروني أن فرق الإطفاء تتعامل مع الموقف لكن لا يزال من غير الواضح متى يمكن استعادة التيار بشكل مستقر.

وأضاف أنهم يتوقعون اضطرابا كبيرا في الحركة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منظمة يوروكونترول، التي تدير عمليات مراقبة الحركة الجوية في أنحاء أوروبا، على موقعها الإلكتروني أنه لا يسمح لأي رحلات بالوصول إلى مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأن هناك خططا لتحويل مسار الرحلات.

ووفقا لشركة أو.إيه.جي لبيانات السفر فقد كان مطار هيثرو ثاني أكثر مطارات العالم ازدحاما في عام 2024 بعد مطار دبي.

(رويترز)