انقلاب سفينة حربية إيرانية خلال إصلاحات في ميناء بندر عباس- (صورة)

طهران: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن الفرقاطة البحرية الإيرانية “سهند” انقلبت خلال إصلاحات في ميناء بندر عباس بجنوب البلاد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن بيان للبحرية “خلال إجراء إصلاحات للفرقاطة سهند عند الرصيف، فقدت توازنها بسبب تسرب المياه. ولحسن الحظ… بدأت السفينة تعود لتوازنها سريعا”.

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث. ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.

بارجة سهند تتعرض لحادث في ميناء بندر عباس تعرضت بارجة سهند لحادث والتي تم إرسالها إلى أحد الأرصفة التابعة لشركة بندر عباس للصناعات البحرية لإصلاحها.https://t.co/glBva8UF1Y#ايران pic.twitter.com/cQHPZV3Hfm — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) July 7, 2024

(رويترز)