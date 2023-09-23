انهيار أكثر من 100 متر من طريق سريع في السويد- (صور)

شاحنة وسط حطام الشارع المتضرر من الانهيار الأرضي في السويد.

ستوكهولم: انهار طريق سريع لمسافة تزيد عن 100 متر السبت بالقرب من غوتنبرغ في جنوب غرب السويد، ما أدى إلى انقلاب سيارات وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، على ما أعلنت خدمات الطوارئ والشرطة.

وفتح تحقيق للكشف عن صلة محتملة بموقع بناء مجاور.

وقال مدير خدمات الطوارئ في غوتنبرغ، دانييل ليكليد، في بيان، إن انزلاق التربة “أضر بنحو عشر مركبات ومنطقة غابات ومنطقة تجارية تضم محطة وقود ومطعما للوجبات السريعة”.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن المنطقة الأكثر تضررا تمتد على مسافة بطول 100 متر وعرض 150 مترا، لكن انزلاق التربة طال بمجمله مساحة بطول 700 متر وعرض 200 متر تقريبا.

وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، جراء إصابتهم “بجروح طفيفة” عقب الانهيار الذي وقع في ستينونغسوند، البعيدة 50 كيلومترا شمالي غوتنبرغ.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية حفرة كبيرة تمتد لأكثر من 100 متر، وعدة شاحنات متضررة ومقلوبة وحافلة هوت في حفرة.

وأضافت خدمات الطوارئ “احتاج العديد من الأشخاص إلى المساعدة من رجال الإطفاء والمروحيات للخروج من سياراتهم في منطقة انزلاق التربة”.

وقال سائق شاحنة مركونة في موقف سيارات بالمنطقة، أولادزيسلو ميكلاش، لإذاعة P4 Vast، استيقظ عندما بدأت شاحنته في الانزلاق “بدأت الشاحنة تتحرك ولم أفهم ما يحدث”.

ووقع الانهيار قبيل الساعة الثانية صباحا.

(أ ف ب)