انهيار الهدنة الهشّة بين الجزائر وفرنسا… وادعاءات نيابة باريس تحمل «بصمة روتايو»

الجزائر ـ «القدس العربي»: لم يمر أسبوعان على تجاوز الأزمة بين الجزائر وفرنسا التي استمرت نحو 8 أشهر، حتى ظهر بشكل مفاجئ تصعيد جديد قد يكون أكثر تعقيدا، بعد اتخاذ الجزائر قرارا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، بطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا يعملون على أراضيها، في سياق تفاعلات قضية اختطاف الناشط “أمير ديزاد”.

وبعد أن رسم البلدان خلال مكالمة “عيد الفطر” بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ثم زيارة وزير الخارجية جون نويل بارو إلى الجزائر، خريطة طريق لاستعادة التعاون ووقف كافة أشكال التصعيد، بات اليوم هذا المسار مرهونا بالعودة إلى نقطة الصفر، إذ تبدو زيارة وزير العدل جيرالد دارمانان المبرمجة إلى الجزائر في حكم الملغاة. وما قد يعطي إشارة على ذلك، أن زيارة رئيس بلدية سان دوني في الضاحية الباريسية للجزائر قد تعطلت أمس، ما يؤكد جدية الجزائر في رفض أي تواصل مهما كان مستواه مع الجانب الفرنسي في الوقت الحالي.

وتعتقد الجزائر أن وراء الحملة الجديدة ضدها بصمة وزير الداخلية برونو روتايو، وهو شخصية ذات مواقف عدائية حادة تجاه البلاد، منذ الفترة التي كان فيها عضوا في مجلس الشيوخ. لذلك، وفق ما نقلت صحف فرنسية، فإن الدبلوماسيين الذين صدرت في حقهم أوامر طرد، يعملون جميعهم تحت سلطة هذا الوزير، ما يجعل القرار الجزائري يستهدفه بشكل مباشر. كما أن أغلبهم من خلفية أمنية، ويرجح أنهم يتبعون المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا التي تقع تحت وصاية وزارة الداخلية، وفق التلميح الذي ذهبت له “لوفيغارو”.

وفي وقت امتنعت الجزائر عن أي تعليق حول حادثة طرد الدبلوماسيين، ولم يجر حتى الإفصاح عنها في الوسائل الرسمية، قابلتها السلطات الفرنسية بنوع من الحزم.

وبعد أن أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، المعلومة، قال في تصريح مكتوب: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً”.

ويأتي هذا الفصل الجديد من الأزمة بعد أن وجهت النيابة الفرنسية، يوم الجمعة الماضي الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف الناشط المعارض أمير بوخرص، المدعو “أمير ديزاد” نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.

ولم تهضم الجزائر إيداع موظفها الدبلوماسي الحبس المؤقت، فقامت باستدعاء السفير الفرنسي لإبلاغه احتجاج الجزائر الشديد على ذلك.

وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها “أن الموظف تم توقيفه في الطريق العام، ثم وُضع رهن الحجز دون إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما يشكل خرقًا واضحًا للامتيازات والحصانات المرتبطة بمهامه لدى القنصلية الجزائرية بكريتاي، وتجاوزًا للأعراف المتّبعة بين البلدين في هذا الإطار”.

أما من ناحية الموضوع، فقد اعتبرت الخارجية الجزائرية، أن المعطيات التي استندت إليها أجهزة الأمن الفرنسية، والمقدمة أثناء جلسات الاستماع، تفتقر للمصداقية والوجاهة، إذ بُنيت القضية بأكملها على وجود هاتف الموظف القنصلي في محيط مقر إقامة “أمير بوخرص”، دون أي دليل إضافي.

وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير ديزد” ناشط على مواقع التواصل ويبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته. ويتبنى هذا الشاب خطابا مثيرا للجدل منذ سنوات، فهو يبث على حساباته ما يصفها بفضائح المسؤولين، ولا يتردد في نشر قضايا تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص بداعي المعارضة.

وأصدر القضاء الجزائري تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022 رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.