انهيار جديد في سوق الأسهم الأمريكية وتحذيرات من كارثة “الإثنين الأسود”

نيويورك- “القدس العربي”: انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد مساء الأحد مع استمرار الأسواق في الإشارة إلى عمليات بيع في أعقاب الرسوم الجمركية المتبادلة الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 1700 نقطة في الساعة 6 مساءً يوم الأحد، ما يشير إلى ما قد يكون يومًا كارثيًا في وول ستريت عندما تفتح الأسواق صباح الإثنين في الساعة 9:30 صباحًا، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وعانى مؤشر داو جونز والأسواق الأخرى بالفعل من يومي الخميس والجمعة القاسيين، حيث تأثرت بنظام ترامب الجمركي، واحتمالية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية، حيث فقد مؤشر داو جونز ما يقرب من 4000 نقطة خلال هذين اليومين.

حتى أن جيم كريمر، مقدم برنامج “سي إن بي إس”، حذّر من وقوع حدث أشبه بـ”الإثنين الأسود”، في إشارة إلى انهيار السوق عام 1987، إذا التزم ترامب بخططه الجمركية. وقد شهد ذلك الحدث انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% في يوم واحد.

وقال كرامر في برنامجه يوم السبت، بحسب صحيفة نيويورك بوست: “إذا لم يحاول الرئيس التواصل مع هذه الدول والشركات التي تلتزم بالقواعد ومكافأتها، فإن سيناريو عام 1987… السيناريو الذي انخفض فيه الاقتصاد لمدة ثلاثة أيام ثم انخفض بنسبة 22% يوم الإثنين، هو الأكثر منطقية”.

وسعى مسؤولون في إدارة ترامب يوم الأحد للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد.

وأصر مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت في مقابلة يوم الأحد على برنامج “هذا الأسبوع” على قناة إيه بي سي، على أن الرسوم الجمركية الضخمة لن يكون لها “تأثير كبير على المستهلك في الولايات المتحدة”، بينما وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال ظهوره في برنامج “واجه الصحافة” على قناة “إن بي سي” الرسوم الجمركية بأنها “تعديل سعر لمرة واحدة”.

ودافع ترامب عن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء وفرضها بعد يوم واحد، قائلا إن دولا أخرى كانت تستغل الولايات المتحدة لعقود من الزمن في حين لم يبذل الرؤساء من كلا الحزبين ما يكفي للدفاع عن العمال والمصنعين الأمريكيين.

واقترح أن يشتري الناس الأسهم بالسعر المنخفض مع تجاهل الخسائر بشكل عام، مشيرا إلى أن “الأسواق ترتفع وتنخفض”.

وقال السيناتور روجر مارشال (جمهوري من كانساس) لكريس ستيروالت، مقدم برنامج “ذا هيل صنداي”، إنه في حين أنه يريد في نهاية المطاف “رسومًا جمركية صفرية”، فإن ترامب يحتاج إلى حماية المزارعين والمصنعين الأمريكيين.

وقد قدمت الإدارة إشارات متضاربة بشأن المدة التي ستظل فيها التعريفات الجمركية سارية.

وأشار عدد من المسؤولين يوم الأحد إلى أن الدول تسارع إلى التفاوض مع الإدارة لتخفيف العبء الجمركي الذي تواجهه.