انهيار جسر كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية إثر اصطدام سفينة به

بالتيمور: انهار جسر مروري كبير، في وقت مبكر الثلاثاء، في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات، جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا.

وتبحث طواقم الإسعاف عن ستة أشخاص على الأقلّ في المياه في موقع الحادث، مستعينة بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.

ومن بين الضحايا المحتملين، عمّال كانوا يعملون على الجسر الذي يعلو مصبّ نهر باتابسكو.

وقال جيمس والاس رئيس خدمة الإسعاف في المدينة إن “مسبارنا الصوتي رصد وجود سيارات تغمرها المياه”، موضحا “لم أحصل بعد على العدد المحدّد”.

وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبب بانهيار عدّة أقواس من الجسر في النهر.

وتظهر في التسجيلات أضواء يبدو أنها متأتية من مركبات على الجسر قبل أن يتقطّع وتسقط أجزاء منه في المياه قرابة الساعة 1,30 بالتوقيت المحلي (5:30 توقيت غرينتش.).

وكان طاقم السفنية قد أبلغ السلطات قبيل الحادث بمشكلة تقنية أفقدت السفينة طاقتها وجعلتها خارجة عن السيطرة، بحسب ما كشف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، ما سمح بوقف جزء من الحركة المرورية على الجسر وإنقاذ الأرواح.

DEVELOPING: Closeup view of a ship losing power twice in Baltimore before hitting the bridge. The Francis Scott Key Bridge carries Interstate 695, and there are reports of cars in the water and the Coast Guard searching for at least 7 survivors. WATCHpic.twitter.com/Yk9SueFB1x

— Simon Ateba (@simonateba) March 26, 2024