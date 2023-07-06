انهيار عقار بالإسكندرية يسفر عن مصرع شخص- (صور)

القاهرة: لقي شخص مصرعه، الخميس، إثر انهيار مبنى في منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية من بينها صحيفة “اليوم السابع” أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ” تلقت إخطارا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك”.

وبحسب الصحيفة، “تبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف”.

وأردفت أنه “تم إنقاذ شخص ووفاة آخر تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية”، فيما تم “اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة”.

وأعلن حي الجمرك، وفق وسائل إعلام محلية، أنه ” تم قطع المرافق العامة عن العقار المنهار وأنه جارى البحث عن مفقودين من قبل قوات الحماية المدنية”.

سقوط ضحايا في #انهيار_عقار في #حي_الجمرك بمحافظة #الإسكندرية وذلك بعد عشرة أيام من انهيار عقار مكون من 13 طابقا في المحافظة نفسها.

يأتي ذلك فيما يصل عدد العقارات الآيلة للسقوط إلى ١٠٠ ألف مبنى وفق جهاز الإحصاء وسط انشغال #السيسي بمشروعات تستنزف ميزانية المصريين بلا فائدة!

تشير… pic.twitter.com/U4muuvRJmX — Mohamed Khalil (@almanfei) July 6, 2023

والاثنين، أعلنت السلطات المصرية انهيار عقار مكون من 13 طابقا بمنطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية أسفر عن إصابة شخص واحد.

(الأناضول)