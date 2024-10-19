انهيار عمارة سكنية في ولاية بشار الجزائرية بعد إجلاء كامل سكانها- (فيديوهات وصور)

الجزائر- “القدس العربي”:

في مشهد رصدته الكاميرات، انهارت، مساء أمس، عمارة سكنية في ولاية بشار جنوب غرب الجزائر، دون أن يخلف الحادث ضحايا أو إصابات لحسن الحظ، بعد إجلاء كافة السكان ووضع مربع أمني يمنع الاقتراب من المنطقة.

وتقع العمارة المكونة من 4 طوابق في حي 770 مسكن بولاية بشار، وهي مشيدة حديثا قبل نحو 10 سنوات، ما طرح تساؤلات كثيرة عن أسباب انهيارها التي تبقى مجهولة لحد الآن.

والتقطت مواقع التواصل، لحظة انهيار العمارة في الساعة الثامنة ليلا من يوم الجمعة، حيث كان الكثير من الفضوليين متجمعين بالقرب من المكان بعد استشعار قرب سقوط العمارة التي تداعت أساستها بالكامل.

ووفق ما نقلته مصادر محلية، فإن مالك مقهى يقع أسفل العمارة هو الذي أبلغ عن الشرطة عن أصوات تصدعات داخل المبنى، ما حدا بالسلطات للمسارعة في إخلاء المبنى ومنع الحركة تماما في محيط العمارة.

وبحسب الصورة المنشورة للعمارة قبل انهيار، لوحظ شبه انهيار للأعمدة الخرسانية التي تحمل المبنى وتشققات كبيرة في الجدران الإسمنتية، وهو ما جعل العمارة مهددة بالسقوط في أي لحظة.

وعلى خلفية هذا الحادث غير المسبوق لعمارة سكنية حديثة، ترأس وزير السكن الجزائري، محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً طارئاً ليلة أمس لمتابعة التطورات.

وذكرت وزارة السكن أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، كانت قد تلقت إشعارات من سكان العمارة بوجود تشققات في الأعمدة قبل الحادث. وقد تم إرسال فريق من الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، على وجه السرعة لإجراء المعاينة الميدانية، والتي أكدت وجود خطر متزايد استدعى ترحيل 32 عائلة، بما في ذلك سكان العمارة المجاورة كإجراء احترازي.

وفي الاجتماع، استمع الوزير إلى تقارير مفصلة من تقنيي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، وأصدر تعليمات بإيفاد لجنة مختصة لإجراء تحقيق شامل حول أسباب الانهيار، مع توجيه تعليمات برفع شكوى ضد مجهول فور الانتهاء من التحقيق. يُذكر أن العمارة تم إنجازها في عام 2013 وتم تسليمها للسكان في عام 2016.

وكانت ولاية بشار قد أصدرت بياناً سابقاً حذرت فيه من خطورة وضعية العمارة بعد تصدعها، حيث أمر الوالي بترحيل السكان إلى حي تغلين بالمدينة. وفي الساعة الثامنة و34 دقيقة مساءً، انهارت العمارة بالكامل دون أن تخلف أي إصابات، مع التأكيد على أن السلطات المحلية، وفق البيان، تواصل التكفل بجميع المستلزمات الضرورية لضمان استمرارية الحياة اليومية للسكان المتضررين.