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انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت دون وقوع إصابات- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”: شهدت منطقة الشويفات، صباح الأحد، انهيار مبنى مؤلف من 5 طبقات، ولكن العناية الإلهية شاءت ألا تقع أي إصابات، نتيجة مغادرة ساكنيه قبل 10 دقائق من انهياره، بعد سماعهم أصواتاً تنبىء بسقوطه ظناً منهم بحدوث هزة أرضية، وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة انهيار المبنى وارتطامه بمبنى مقابل.

وقد تفقّد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار موقع المبنى المنهار في صحراء الشويفات، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات، وأعطى العميد خطار توجيهاته للعناصر لإخلاء مبنيين سكنيين ملاصقين للمبنى الذي سقط، وشدّد “على العناصر ضرورة التنبه والحرص على تأمين السلامة العامة خلال تنفيذ عمليات رفع الأنقاض، واستكمال تنفيذ المهام الموكلة إليهم إلى حين انتهاء الجهات المعنية من العمل وإعادة فتح الطريق”.

كذلك، تفقد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية المكان، واطمأن إلى سلامة الأهالي والقاطنين فيه وفي الأبنية المجاورة له، مشدداً على وجود مواكبة أوضاع المواطنين والمقيمين في هذه المحلة .

وطلب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير من الأهالي والمنكوبين الابتعاد عن المكان المحيط بالمبنى، لترك المجال لأعمال إزالة الردميات والتأكد من عدم وجود إصابات. وأكد خير “التنسيق والعمل المشترك مع بلدية الشويفات من أجل تأمين المعدات اللازمة ومتابعة وضع المبنى”.

كذلك حرص وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على تكليف عناصر الدفاع المدني بإجراء مسح ميداني شامل ودقيق في موقع الانهيار للتحقق مما إذا كانت هناك من إصابات، والتأكد من سلامة القاطنين في المباني المجاورة وإخلائهم تحسباً لوقوع أي طارئ.

وكان أحد المباني قد انهار في بلدة منصورية المتن قبل أشهر، وسقط فيه ضحايا، واستمرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا أياماً عديدة بسبب نقص المعدات اللازمة لدى الدفاع المدني والخشية من سقوط مباني مجاورة.

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