ايزنكوت يؤيد صفقة وانتخابات … وباراك يحثّه وغانتس على تغيير الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي»: لا تزال الأوساط الإسرائيلية السياسية والإعلامية مستمرة في توجيه الانتقادات إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتشكيك بأهليتها في إدارة المرحلة والحرب على غزة وإعادة المحتجزين.

ومن على منبر صحيفة «هآرتس» دعا، أمس الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الى زيادة الجهود للإطاحة بنتنياهو «الآن».

ففي مقال نشرته الصحيفة أمس الجمعة دعا باراك الوزيرين بيني غانتس وغادي ايزنكوت الى السعي لتغيير تركيبة الحكومة والذهاب لانتخابات عامة في حزيران المقبل في أبعد حد.

ويقول باراك في مقاله إن هناك أجواء من الإحباط لدى الإسرائيليين، فرغم مكاسب الجيش وبطولة جنوده يسود شعور بأن حماس لم يتم تفكيكها واستعادة المخطوفين تبدو أبعد.

ويوضح بأن «الولايات المتحدة تحاول منذ شهرين دفع مقترح يخدم مصالح إسرائيل، أيضا يقضي بإدخال قوات عربية الى القطاع، ونزع سلاح «حماس»، وتحويل القطاع لاحقا الى سلطة فلسطينية متجددة بدعم من السعودية والإمارات اللتين تعهدتا بترميم القطاع».

ويقول أيضا إن المقترح الأمريكي «هو المقترح العملي الوحيد، واحتمالاته تدارسه قليلة طالما أن إسرائيل تبدو تراوح في المكان وإن المطلوب منها المشاركة في مسيرة سياسية في اتجاه حل الدولتين».

ويتابع: «منذ ثلاثة شهور يمنع نتنياهو التداول في «اليوم التالي» وهذه فضيحة. الجيش لا يستطيع زيادة احتمال الانتصار في الحرب دون هدف سياسي معرّف. دون هدف واقعي سنتورط في وحل غزة فيما نقاتل بالتزامن في شمال البلاد والضفة الغربية، مما يبدد الدعم الأمريكي ويهدد اتفاقات أبراهام واتفاقيتي السلام مع مصر والأردن».

«نتنياهو يدفعنا الى الهاوية»

ويحذر باراك من أن نتنياهو بمفاهيمه الأمنية يدفع إسرائيل نحو الهاوية، ويقول: «يمكن الادعاء بأن المقترح الأمريكي سيئ، ولكن لا يجوز منع التداول فيه خلال حرب يقتل فيها جنود كل يوم. بين إسرائيل وبين حل واقعي يقف نتنياهو وثنائي الابتزاز بن غفير وسموتريتش وهم يدفعوننا نحو هاوية خدمة لمصالح خاصة، وهذا ما ينبغي وقفه».

ويضيف أن «نتنياهو يدرك أن سلطة فلسطينية متجدّدة تعني خسارة بن غفير وسوتريتش وتقرّب نهاية حكومته، مشددا على أن إسرائيل بحاجة الى قيادة أخرى وللذهاب الى انتخابات، وهذا يحدث عندما يتفجر غضب عائلات المخطوفين والنازحين وجنود الاحتياط وجماهير الشعب ممن يذكرون السابع من أكتوبر جيدا».

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: «يسألني البعض ماذا أعرف أنا كمواطن ولا يعرفه غانتس وايزنكوت ورئيس الدولة وليبرمان؟ ايزنكوت وغانتس محتاران حيال الخروج من الحكومة لأنه على طاولة مجلس الحرب تطرح قرارات مصيرية. اقترح عليكما: أطلبا تحديد موعد مسبق لانتخابات مبكرة في حزيران / يونيو في حد أقصى. لا تخرجا من الحكومة، لكن ادعوا الى تكوين أغلبية في الكنيست لذلك. في حال قام نتنياهو بإبعادكما ستقوم الاحتجاجات الواسعة. في حال لم تقوما بذلك من الصعب أن توضحا لذاتيكما لماذا امتنعتما عن انتزاع العائق الذي يمنعنا من الانتصار في حرب توقعها ايزنكوت، في فترة يمكن أن يصبح هناك خطر وجودي على إسرائيل».

«الخلاص في الانتخابات»

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير عضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت، أن خلاص إسرائيل من المأزق الحالي هو الذهاب لانتخابات عامة يفرز فيها الإسرائيليون قيادة جديدة.

وحينما سئل من «القناة 12» الإسرائيلية التي أجرت معه المقابلة عن زعم نتنياهو بأن الانتخابات ستشهد الانقسام الخطير في صفوف الإسرائيليين، قال ايزنكوت: «فقدان الثقة بحكومته أشد خطرا». وأكد أن «الهدف الأول المطلوب الآن هو استعادة المخطوفين، على أن نكمل الحرب ضد «حماس» التي لم تهزم بعد لاحقا».

وأيّد ايزنكوت إجراء صفقة، معتبراً ان عملية على غرار عملية عنتيبي «لن تنقذ الرهائن»، في إشارة إلى عملية نفذتها قوة كوماندوس إسرائيلية عام 1976 في أوغندا لإنقاذ ركاب طائرة اختطفها تنظيم فلسطيني، وقتل في العملية شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وردا على سؤال قال إنه لا يثق بنتنياهو وحكومته ومتشكك حيال حساباتهم الحقيقية في الحرب التي بدأت بعد أكبر وأخطر فشل استخباراتي واستراتيجي تورطت به إسرائيل منذ قامت.

التورّط في وحل غزة

ويجمع عدد كبير من المحللين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين البارزين اليوم على ضرورة تغيير سلم أولويات الحرب من أجل استعادة المحتجزين أولا، وعلى أن إسرائيل تتورّط رويدا رويدا بحرب استنزاف داخل قطاع غزة.

ففي مقال بعنوان «حرب صعبة تحتاج الى قبطان» قال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل، أمس، إن «إسرائيل تبدي إشارات على بدء تورطها في رمال القطاع فيما وقت المخطوفين ينفد، والضفة الغربية تقترب من الانفجار، لكن الحكومة خاصة رئيسها، يبدون غير قلقين بشكل خاص».

وتبعه زميله محلل الشؤون السياسية والحزبية في «هآرتس» يوسي فرطر الذي قال إنّ «نتنياهو يفضل بن غفير على جو بايدن (..) ويكذب ويزوّر». ويرى فرطر أن (وزير مجلس الحرب بيني) غانتس و(الوزير غادي) ايزنكوت يدركان أن بقاءهما داخل الكابنيت المنقسم على ذاته والمخترق لن ينقذ إسرائيل.

ويدلل رسما كاريكاتير على روح أقوال فرطر وهارئيل، فالرسم الأول يظهر نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) غالانت على ظهر دبابة ومن تحتهما شعار «معا ننتصر»، وهما يشهران سلاحهما في وجه بعضهما البعض في ملامح وجه صارمة».

وفي الرسم الثاني توجّه سهام النقد الى نتنياهو المعتاد على التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين، فيبدو نتنياهو تحت يافطة «فحص أمني» وهو يفتش في صندوق أدوية فيها علب «أسبرين»، وهو يقول: هل هناك من يعلم من أدخل غانـتس الى هنا؟