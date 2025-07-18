بأعلى مستوى.. الولايات المتحدة تحذر رعاياها من السفر إلى سوريا

واشنطن: أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا هو الأعلى تدعو فيه مواطنيها لتجنب السفر إلى سوريا، ولمغادرة المتواجدين فيها فورا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة على منصة “إكس” الخميس، على خلفية التوتر الأخير جنوب سوريا وخصوصا بمحافظة السويداء.

وذكَّرت الوزارة المواطنين الأمريكيين بأن تحذير السفر إلى سوريا ما زال عند “المستوى الرابع”، وهو أعلى مستوى من التحذير، بسبب استمرار النزاعات في البلاد.

ونصحت مواطنيها غير القادرين على مغادرة المنطقة بـ”اللجوء إلى مكان آمن”.

والأحد، اندلعت مواجهات دامية بين أطراف بدوية ودرزية بمحافظة السويداء جنوب سوريا، تدخلت على إثرها القوات الحكومية لإعادة الاستقرار.

وتحت ذريعة “حماية الدروز” استغلت إسرائيل تلك الأوضاع وصعدت عدوانها على سوريا، وشنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق، وواصلت غاراتها حتى مساء الخميس.

وانفرجت الأزمة في السويداء عقب إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار مساء الأربعاء، لكن “خارجين عن القانون” ارتكبوا انتهاكات بحق عشائر بدوية ما أدى إلى انهيار الاتفاق.

ولتجنب التصعيد، أعلنت الرئاسة السورية اتفاقا جديد مساء الخميس “بسحب القوات الحكومية من السويداء استجابة لوساطة عربية أمريكية، لكن الاشتباكات تجددت الجمعة إثر قيام مجموعة درزية تابعة لحكمت الهجري بتهجير عشائر البدو.

(الأناضول)