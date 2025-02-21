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بأمر من ترامب.. إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة الأمريكية

21 - فبراير - 2025

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واشنطن: أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأمريكيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب.

وتقول مذكرة  على موقع وزارة العدل الأمريكية، إن ترامب قام بإلغاء أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن وأن “قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون” سيجري إيقاف العمل بها.

وجاء في المذكرة: “لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأمريكية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقا للمعايير الاتحادية”.

وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسميا من قبل بايدن.

وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات “حياة السود مهمة” في عام 2020، عقب مقتل جورج فلويد.

وكان دارك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من تسع دقائق في مايو/ أيار 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.

(د ب أ)

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