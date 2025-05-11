بأول صلاة أحد.. البابا ليو الرابع عشر يطالب بوقف إطلاق النار في غزة- (صور)

البابا ليو الرابع عشر خلال أول صلاة أحد في الفاتيكان

الفاتيكان: طالب البابا ليو الرابع عشر، الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، معربا عن أسفه الكبير جراء الوضع الإنساني في القطاع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أول صلاة يوم أحد من مكتبه المطل على ميدان “القديس بطرس” بالفاتيكان، بعد توليه منصب البابوية الخميس الماضي، خلفا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي كلمته بعد الصلاة، وجّه البابا رسائل تتعلق بالمستجدات الدولية، مشيرا إلى حلول الذكرى السنوية الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “لقد كلفت هذه الحرب 60 مليون حياة. وكما ذكر (الراحل) البابا فرنسيس مرارا وتكرارا، فإننا نواجه اليوم مشهدا دراماتيكيا للحرب العالمية الثالثة التي تُخاض على أجزاء”.

ووجه البابا نداءه إلى زعماء العالم قائلا: “أنادي كبار العالم، وأكرر النداء الذي لا يزال قائما: لا للحرب بعد أبدا”.

وفي هذا السياق قال البابا ليو الرابع عشر إنه يحمل في قلبه معاناة الشعب الأوكراني، داعيا إلى بذل كافة الجهود لإحلال سلام عادل ودائم، وإلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

وعرّج البابا على الأوضاع في غزة، وقال إنه يتألم بشكل كبير أمام ما يحدث في قطاع غزة.

وطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار وبتقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المنهكين وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، بدأ المجمع المغلق (الكونكلاف) في الفاتيكان رسميًا اجتماعاته لاختيار بابا جديد عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي جلسته الرابعة التي عُقدت الخميس، انتخب المجمع الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست، البالغ من العمر 69 عامًا، بابا جديد للفاتيكان.

ونال بريفوست ما لا يقل عن 89 صوتًا من أصل 133 كاردينالًا مشاركًا، ليصبح البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، واختار اسم “ليو الرابع عشر”.

(الأناضول)