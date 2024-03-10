بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار… واقتحامات واعتقالات للاحتلال

الضفة – «القدس العربي»: شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت في الأغوار الشمالية، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد حملة اقتحامات واعتقالات في صفوف المواطنين في مدن متفرقة في الضفة الغربية.

وحسب الناشط الحقوقي في ملف الاستيطان في الأغوار عارف دراغمة، فإن مستوطنين قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية سياحية جديدة على مدخل منطقة «الساكوت».

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن عددا من المستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وتعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، والغنية بالحياة الزراعية، حيث أراضيها الخصبة، وانتشار مضخات المياه.

وهي قرية فلسطينية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، وتعدّ واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، تحيطها عدة مستوطنات زراعية، وتقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئرا ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.

وتشهد عين الساكوت الحدودية منذ أشهر حركة مستوطنين نشطة بين الحين والآخر، ويستولون على مساحات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين في المنطقة.

وفي المكان ذاته شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها عند حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال الموجودين عند الحاجز أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها بشكل دقيق، ودققوا في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مركبات خانقة.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري عند مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطوة، واعتبرت في بيان أمس الأحد، أن سلوك المستوطنين «إمعان إسرائيلي رسمي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الأرض».

ورأت أن «إقامة هذه البؤرة تحد سافر لإرادة السلام الدولية والاجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ويقف خلف هذا الانتهاك الصارخ ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية وإنما وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف أمثال (وزير المال بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الامن القومي إيتمار) بن غفير».

هدم منازل

وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال 4 مساكن في منطقة الجفتلك في الأغوار الشمالية إلى جانب بركة للمياه في منطقة مرج نعجة بالأغوار الوسطى تعود للمزارع حسين ابو هاشم وشركاءه.

وفي رام الله، أقام مستوطنون بيتا متنقلا على أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة في حديث صحافي إن «مجموعة من المستعمرين أقاموا خيمة وبيتا متنقلا «بركساً» على أراضي المواطنين شمال البلدة قرب النقطة العسكرية لجيش الاحتلال.».

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشمالية للبلدة منذ السابع من تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، ومنعتهم من قطف ثمار الزيتون.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كّثفت من أوامر وضع اليد على أراضي المواطنين في البلدة «لأغراض عسكرية»، إلى جانب السيطرة على أراض أخرى لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي البلدة وشبكة الطرق الواصلة بينها.

كذلك، اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن من بلدة جبع جنوب جنين. وأفاد المواطن عماد خليل علاونة (50 عاما) بأن عددا من المستوطنين اعتدوا عليه بالضرب المبرح، ونكلوا به، وأرغموه على خلع ملابسه أثناء وجوده في منطقة جبلية في أراضي البلدة، واحتجزوه لنحو ساعتين قبل نقله إلى مستعمرة «حوميش» وسلموه لجيش الاحتلال على حاجز عسكري مقام قرب المستعمرة، الذي احتجزه لمدة 4 ساعات وهو مقيد ومعصوب العينين.

وأضاف أن الجيش أفرج عنه بعد ساعات، ثم نقل إلى مستشفى جنين الحكومي حيث أصيب برضوض في جسده.

بدوره، قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية «شمس» إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل انشغال العالم بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ليكرس ممارساته وجرائمه بالاستيطان والفصل العنصري في الضفة الغربية، وصولاً الى الضم من خلال المزيد من المصادرة والتهويد والاستيلاء على أراضي المواطنين، إما لبناء مستوطنات جديدة، أو لتوسيع القائم منها، أو بالمصادرة كمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية.

وندد مركز «شمس» بجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والتي تتمثل في «إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وإحراق البيوت والممتلكات وطرد المواطنين من أرضهم، ورشقهم بالحجارة، وإحراق الحقول الزراعية، وسرقة المحاصيل والثمار، وإحراق المركبات، وإغلاق الطرق، بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف «أصبحت تلك السياسة موجهة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة ووزرائها الذين يحرضون بشكل يومي على قتل الفلسطينيين، ومن بينها ما صرح به وزير المالية الإسرائيلي بإحراق بلدة حوارة جنوب نابلس، إضافة إلى حملات التسليح التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بتوزيع الآلاف من الأسلحة والبنادق على المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية، إضافة إلى تشريع الميليشيات المنظمة للمستوطنين من قبل حكومة الاحتلال وخاصة ما تعرف بـ «فتية التلال، ومجموعات تدفيع الثمن»، إذ تعمل تلك المجموعات بشكل منظم على مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال الإسرائيلي «.

وفي سياق مواز، سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت إخطارات بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم.

وأفاد المواطن أحمد حسن طقاطقة وهو مالك إحدى الغرف الزراعية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وتحديدا منطقة «ام سعيد» جنوب القرية، وسلمت إخطارات بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية تعود له ولشقيقيه محمد ومحمود، بحجة عدم الترخيص.

جريح برصاص الاحتلال

ميدانيا، أصيب مواطن بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال لبيرزيت، وتم نقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البالوع، وشارع الإرسال، وحاصرت بنايات سكنية، ومنازل، وداهمتها بعد تفجير أبوابها وفتشتها، واعتقلت كلا من مرجان هريش (27 عاما)، وأشرف كراكرة (35 عاما).

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سيلة الظهر، وقرية الفندقومية، جنوب جنين، واستولت على كاميرات مراقبة في مناطق قريبة من مكان تنفيذ عملية تفجير العبوة الناسفة بالقرب من مستوطنة حوميش يوم أول أمس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت سيلة الحارثية، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرا مراقبة تعود للبلدية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الفندقومية وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص باتجاه منازل المواطنين خاصة في المنطقة الجبلية المحاذية لموقع مستوطنة «حوميش»، واستولت على كاميرات مراقبة من المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية.

وواصلت هذه القوات نصب الحواجز العسكرية على الشارع الرئيسي، الذي يربط سيلة الظهر والفندقومية. وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الشرقية ووصلت عدة آليات إلى محيط حاجز بيت فوريك، واقتحمت قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.