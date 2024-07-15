بؤرة استيطانية جديدة في رام الله … والاحتلال يهدم 5 منازل قرب بيت لحم

رام الله ـ «القدس العربي»ـ وكالات: نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، رافقها اعتقالات وتحطيم ممتلكات فلسطينيين، وهدم منازل فضلا عن إنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

واقتحم الاحتلال بلدات قباطية ويعبد ومركة وبير الباشا في محافظة جنين (شمال)، واندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين.

ودمر ممتلكات ومنازل فلسطينية خلال اقتحام قباطية، تزامنا مع سماع أصوات تبادل لإطلاق النار وانفجارات في مواقع متفرقة من البلدة.

كما فجَّر مركبة، واعتقل فلسطينيين من تلك البلدات قبل انسحابه. وفي محافظة نابلس (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات لبلدات، أبرزها جماعين، حيث داهم منازل ومحال تجارية، واعتقل 3 فلسطينيين، وحقق معهم ميدانيا قبل أن يفرج عنهم، وفق شهود.

كما نفذ في ساعات الفجر الأولى أمس اقتحامات لبلدات في محافظات قلقيلية (شمال) وبيت لحم والخليل (جنوب) ورام الله (وسط)، قبل أن ينسحب منها لاحقا.

إصابة فتى فلسطيني

وأصيب فتى فلسطيني بجراح خطيرة أمس جراء إصابته برصاص إسرائيلي شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن مواجهات اندلعت بين قوة من الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في منطقة شيوخ العروب شمال الخليل.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فتى (15 عاما)، وتم نقله للعلاج في مستشفى.

وأكدت مصادر طبية للأناضول أن فتى فلسطينيا أُصيب بالرصاص الحي في الصدر وحالته خطيرة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الخليل.

بؤرة استيطانية جديدة

وفي موازاة ذلك، أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة استيطانية جديدة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (أهلية) حسن مليحات، في بيان، إن «مجموعة من المستوطنين المتطرفين نصبوا خياما ووضعوا أسلاكا شائكة فوق أراض تابعة لقرية برقا شرق رام الله، لتشييد بؤرة استيطانية جديدة» .

وأضاف أن «تلك المنطقة تشهد صراعا متزايدا بين المستوطنين والفلسطينيين حول الأرض» .

وتابع: «هذه البؤرة، التي تم الشروع في تدشينها، تأتي في سياق خطط قوى اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الرامية للسيطرة على المزيد من الأراضي لأغراض التوسع الاستيطاني» .

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتكثف تل أبيب هذه الأنشطة منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون أراضي زراعية فلسطينية في «بلدة اللبن الشرقي» شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلية بشار القريوتي إن «مجموعة من المستوطنين هاجموا تجمعا للبدو الفلسطينيين قرب بلدة اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس (شمال)، واعتدوا على السكان مما أدى لوقوع مواجهات».

وأضاف أن «المستوطنين أشعلوا النار في عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع)، فأتت النيران على أشجار زيتون ومحاصيل زراعية» .

كما اقتحم مستوطنون أمس المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن «مستعمرين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.».

وأضافوا أن شرطة الاحتلال «حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين».

هدم منازل

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة منازل في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج لــ»وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي المقبرة في منطقة عين جويزة، وهدمت أربعة منازل تعود للأشقاء أحمد أبو التين، وطارق، ورائدة، وتغريد، وتبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت صباح أمس في المنطقة ذاتها، منزلا يعود للمواطن فادي أبو رزق، وتبلغ مساحته 85 مترا مربعا.

وفي تصريح للأناضول، قال الأعرج، إن «الأراضي التي حدث فيها الهدم في البلدة (تتبع محافظة بيت لحم) تقع إداريا في حدود بلدية القدس القريبة».

وذكر أن إسرائيل صعّدت من هجماتها على البلدة منذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهدمت عددا من المنازل منذ ذلك التاريخ.

وشدد على أن «إسرائيل تعمل على التضييق على السكان بهدف تهجيرهم من أراضيهم».

وأردف: «كل شيء مهدد بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، في المقابل هناك توسع استيطاني كبير على حساب أراضي المواطنين» .

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة، بينما تشدد القيود على منح رخص البناء للفلسطينيين.

اعتقال أطفال

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس ثلاثة أطفال من قرية قوصين غرب نابلس بعدما اقتحمت القرية، وهم مجاهد زاهي عبد الرؤوف سلمان، ومحمد هيثم يدك، ومحيي الدين خالد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة مواطنين في يطا جنوب الخليل، واقتحمت منزل أمين سر حركة «فتح» .

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ «وفا»، إن قوات الاحتلال داهمت حي القفير في البلدة واعتقلت كلا من: يوسف خليل زين، ونجله فايز، والشقيقين أنس وإبراهيم بهاء زين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ»وفا»، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة «فتح « في يطا نبيل أبو قبيطة، واعتدت على شقيقة إياد ونجله صدام بالضرب المبرح، وفتشت منزله وحطمت محتوياته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بين مساء أمس الأول وحتّى صباح أمس الإثنين، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين، وطولكرم، كما تستمر قوات الاحتلال بتنفيذ اعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت أكثر من (9670)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.