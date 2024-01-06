بابا أقباط مصر: نصلي من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة: قال بابا أقباط مصر، تواضروس الثاني، إنه “يصلي من أجل أن يستيقظ ضمير العالم ويمنع الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة”.

جاء ذلك في عظة قداس عيد الميلاد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة القاهرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ).

وتمنى البابا تواضروس الثاني، وقف الحرب غزة، قائلا في عظة القداس: “نرفع قلوبنا من أجل سلام مصرنا الحبيبة، ومن أجل أن يعطي الله الحكمة لكل قادة العالم”.

وأضاف: “نصلي من أجل أن يستيقظ ضمير العالم ويمنع الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة”، وفق المصدر ذاته.

وتابع: “الكل يتألم لما يحدث في قطاع غزة من مجازر، والمعتدون سدوا أذانهم عن سماع صوت الله”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وأشار بابا أقباط مصر إلى أن “الكنيسة (المصرية) ترفع صلواتها من أجل كل المتألمين والمجروحين، ونصلي من أجل أن يمنح الله السلام لكل العالم، ولكل أماكن الصراع والحروب”.

وتحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) بعيد الميلاد يوم 7 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

(الأناضول)