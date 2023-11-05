بابا الفاتيكان: أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار

مدينة الفاتيكان: أطلق بابا الفاتيكان الأحد نداء عاجلا لوقف الصراع في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع “الخطير جدا”.

وقال البابا فرنسيس أمام حشد في ساحة القديس بطرس عقب صلاة التبشير الملائكي “أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم. أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار”.

وأضاف “آمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصاعد في الصراع، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا”.

وجدد بابا الفاتيكان دعواته لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مع التركيز على الأطفال الذين قال “يجب أن يعودوا إلى أهلهم”.

وقال “لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب، في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم”.

ودعا البابا فرنسيس (86 عاما) بالفعل إلى فتح ممرات إنسانية وقال إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الاحد إن ما لا يقل عن 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل استشهدوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة التي بدأت بعد أن شن مسلحو حماس هجوما مباغتا على إسرائيل وقتلوا 1400 شخصا وأسروا أكثر من 240 رهينة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

كما قال البابا “أنا قريب من شعب نيبال الذي يتألّم بسبب الزلزال، وكذلك من اللاجئين الأفغان الذين وجدوا ملجأ في باكستان ولكنهم لم يعودوا يعرفون الآن إلى أين يذهبون. وأصلي أيضا من أجل ضحايا العواصف والفيضانات في إيطاليا وفي بلدان أخرى”.

(رويترز)