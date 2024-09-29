بابا الفاتيكان: الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان “تتجاوز الأخلاق”

على متن طائرة بابا الفاتيكان: انتقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأحد الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن مقتل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله بالإضافة إلى مدنيين، وقال إن هذه الغارات “تتجاوز الأخلاق”.

وأضاف البابا فرنسيس أن الدول لا يمكنها أن “تتمادى” في استخدام قوتها العسكرية. وتابع “حتى في الحرب هناك أخلاق يجب حمايتها”.

وأردف “الحرب غير أخلاقية. لكن قواعد الحرب تمنحها بعض الأخلاقيات”، وذلك على متن رحلته الجوية عائدا من بلجيكا إلى روما.

وردا على سؤال خلال تصريحات لصحافيين على متن الطائرة بشأن أحدث الضربات الإسرائيلية، قال البابا البالغ من العمر 87 عاما “يجب أن يكون الدفاع دائما مكافئا لحجم الهجوم. في غياب هذا التكافؤ، يكون هناك ميل للاستئساد، وهو ما يتجاوز الأخلاق”.

وبصفته زعيما للكاثوليكيين في العالم البالغ عددهم 1.4 مليار، دأب فرنسيس على الدعوة إلى إنهاء الصراعات العنيفة، لكنه عادة ما يكون حذرا من الإشارة الصريحة إلى المعتدين. لكنه تحدث بشكل أكثر صراحة في الأسابيع القليلة الماضية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ ما يقرب من عام، والتي تزعم أنها تستهدف حركة حماس.

وفي الأسبوع الماضي، قال البابا إن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان “غير مقبولة”، وحث المجتمع الدولي على بذل كل ما هو ممكن لوقف هذا القتال. وفي مؤتمر صحافي في 28 سبتمبر، ندد بمقتل أطفال فلسطينيين في الضربات الإسرائيلية على غزة.

وقال اليوم إنه يتحدث عبر الهاتف مع أتباع الأبرشية الكاثوليكية في غزة “يوميا”، وإنهم ينقلون إليه تطورات الأوضاع و”أيضا الفظائع التي تحدث هناك”.

(رويترز)