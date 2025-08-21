سياسة | دولي

بابا الفاتيكان يدعو إلى صوم يوم الجمعة من أجل السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا

منذ ساعة واحدة

البابا ليو الرابع عشر يعقد لقاءً عامًا في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، 20 أغسطس 2025. رويترز

فاتيكان سيتي: دعا البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إلى الصوم يوم الجمعة من أجل السلام والعدالة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، موجهاً نداءً خاصاً، لدى عودته إلى الفاتيكان بعد إجازته الصيفية.

وفي ختام المقابلة العامة الأسبوعية، يوم الأربعاء، أشار البابا ليو إلى أن يوم الجمعة يصادف عيداً مكرساً للعذراء مريم، وحث الكاثوليك على قضاء اليوم بالصوم و”الصلاة كي يمنح الرب السلام والعدالة، ويجفف دموع جميع المتألمين جراء النزاعات المسلحة الدائرة”.

وكان البابا قد دعا مراراً إلى وقف إطلاق النار في غزة وأوكرانيا، وإلى الحوار كسبيل لتحقيق السلام.

وشكّلَ يوم الأربعاء أول أيام عودة البابا إلى الفاتيكان بعد فترة العطلة التي قضاها في المقر الصيفي البابوي في كاستل جاندولفو، جنوب روما.

 (أ ب)

