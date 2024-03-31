سياسة | دولي

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في خطاب عيد الفصح

31 - مارس - 2024

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روما: وجّه بابا الفاتيكان فرنسيس نداءً عاجلاً لوقف إطلاق نار على الفور في قطاع غزة وتبادل الأسرى، خلال خطابه التقليدي بمناسبة عيد الفصح.

وقال البابا “أناشد مرة أخرى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأدعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عن الرهائن، الذين تم اختطافهم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع”.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، دعا البابا إلى احترام مبادئ القانون الدولي، معرباً عن أمله في تبادلٍ عام لجميع الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وفي دعوة عامة للسلام العالمي، ذكر فرنسيس بالصراعات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين أرمينيا وأذربيجان، مشيراً إلى استمرار القتال في الكثير من المناطق في أفريقيا.

(د ب أ)

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