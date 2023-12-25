سياسة | دولي

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء “الحصار المروع للمدنيين” في غزة

منذ ساعة واحدة

بابا الفاتيكان فرنسيس

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الفاتيكان: دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الاثنين، إلى “وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء”.
جاء ذلك في خطاب ألقاه من رواق كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة عيد الميلاد.
وانتقد البابا “صناعة الأسلحة وأدوات الموت” التي تؤجج الحروب، في إطار نداء يوم عيد الميلاد من أجل السلام في العالم وخاصة بين إسرائيل والفلسطينيين، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال: “إننا ندعو إلى وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء، وندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين”.
(الأناضول)

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