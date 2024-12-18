سياسة | دولي

بابا الفاتيكان يكشف عن محاولتي اغتيال له خلال زيارته العراق في 2021

18 - ديسمبر - 2024

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الفاتيكان: كشف البابا فرنسيس، رئيس الفاتيكان، أنه نجا من محاولتي اغتيال خلال زيارته للعراق عام 2021.
جاء ذلك في كتاب السيرة الذاتية بعنوان “سبيرا” (الأمل) الذي يجمع ذكريات البابا من طفولته حتى وقت قريب والمتوقع نشره العام القادم، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، الثلاثاء.
وكان من أبرز ذكرياته الحديثة الواردة في الكتاب، نجاته من محاولتي اغتيال أثناء زيارته للعراق بين 5 و8 مارس/ آذار 2021.
وأشار البابا إلى تحذير أجهزة الاستخبارات البريطانية قوات الدرك في الفاتيكان أثناء زيارته للعراق.
وجاء في كتابه: “كانت امرأة شابة انتحارية تحمل متفجرات في طريقها إلى الموصل لتفجير نفسها”.
وأضاف: “كانت هناك أيضا حافلة صغيرة تسير بسرعة للغرض نفسه، ومع ذلك استمرت الزيارة”.
وأوضح أن الشرطة العراقية اعترضت المهاجمَين وقتلتهما.
وأردف: “أثرت فيّ هاتان الحادثتان، كانت إحدى ثمار الحرب السامة”.
جدير بالذكر أن البابا فرنسيس كان أول بابا يزور العراق.

(الأناضول)

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