سياسة | دولي

البابا فرنسيس سيجتمع مع أقارب محتجزين في غزة وفلسطينيين الأربعاء

17 - نوفمبر - 2023

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مدينة الفاتيكان: أكد الفاتيكان اليوم الجمعة أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيجتمع الأسبوع المقبل بشكل منفصل مع أقارب محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفد من الفلسطينيين لهم أقارب في غزة.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان “من خلال هذين الاجتماعين، اللذين لهما طابع إنساني بحت، يريد البابا فرنسيس إظهار قربه الروحي من معاناة كليهما”.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماعان يوم الأربعاء في الفاتيكان.

(رويترز)

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  1. يقول جورج السابع:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 2:20 م

    قداسة البابا الأعظم ، تحياتي و محبتي . اود فقط ان اذكر قداستكم ان الجنود و المستوطنين الصهاينة اعتادوا ان يبصقوا و بصقوا عشرات المرات على الحجاج المسيحيين المؤمنين و بصقوا ايضا و داسوا على الصليب في مدينتي القدس و بيت لحم و لكن الغريب ان قداستكم لم تنطقوا بكلمة واحدة و لم تبدوا اي احتجاج .تحياتي و احترامي لقداستكم

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    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 2, 2023 الساعة 10:14 ص

      أحسنت 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🔥🚀🔥

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