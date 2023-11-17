البابا فرنسيس سيجتمع مع أقارب محتجزين في غزة وفلسطينيين الأربعاء

مدينة الفاتيكان: أكد الفاتيكان اليوم الجمعة أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيجتمع الأسبوع المقبل بشكل منفصل مع أقارب محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووفد من الفلسطينيين لهم أقارب في غزة.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان “من خلال هذين الاجتماعين، اللذين لهما طابع إنساني بحت، يريد البابا فرنسيس إظهار قربه الروحي من معاناة كليهما”.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماعان يوم الأربعاء في الفاتيكان.

(رويترز)