بابا الفاتيكان يندد بقتل أطفال غزة.. وينتقد هاريس وترامب

على متن طائرة يستقلها بابا الفاتيكان: ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، بقتل الأطفال الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصف قصف المدارس “بفرضية” ضرب نشطاء حماس بأنه “قبيح”.

وفي رحلة العودة من سنغافورة إلى روما، عبر بابا الفاتيكان عن شكوكه في أن إسرائيل أو حماس تسعيان إلى إنهاء الصراع.

وأضاف البابا فرنسيس “أشعر بالأسف لأن أقول هذا. لكنني لا أعتقد أنهم يتخذون خطوات لإحلال السلام”.

وحين سئل عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال البابا إن عدم الترحيب بالمهاجرين هو خطيئة “كبيرة”، وقال إن الإجهاض يشبه “الاغتيال”.

وقال إن الكاثوليك الأمريكيين سيضطرون إلى “اختيار أخف الضررين” حين يدلون بأصواتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، دون أن يسهب في تفاصيل.

وعلى الرغم من أن بابا الفاتيكان لم يستخدم اسمي دونالد ترامب وكامالا هاريس، أشار تحديدا إلى سياساتهما. وعلى الرغم من انتقاده للمرشحين، قال إن الكاثوليك يجب أن يصوتوا.

وقال البابا فرنسيس (87 عاما) “يتعين اختيار أخف الضررين… من هو أخف الضررين؟ تلك السيدة أم ذلك الرجل؟ لا أدري. كل شخص، من منطلق ضميره، عليه أن يفكر ويفعل هذا”.

ويبلغ عدد الكاثوليك الأمريكيين نحو 52 مليون نسمة وغالبا ما يعدون ناخبين حاسمين. وفي بعض الولايات المتأرجحة، مثل بنسلفانيا وويسكونسن، فإن نسبة الكاثوليك البالغين تتجاوز 20 بالمئة من السكان.

ويتوخى البابا فرانسيس، وهو زعيم نحو 1.4 مليار كاثوليكي على مستوى العالم، الحذر غالبا في التدخل في انتخابات الدول. لكنه دأب على الانتقاد الشديد للإجهاض الذي تحظره التعاليم الكاثوليكية. كما انتقد سابقا خطاب ترامب المناهض للهجرة في انتخابات 2016. وقال إن ترامب “ليس مسيحيا” في آرائه.

(وكالات)