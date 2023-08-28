سياسة | دولي

بابوا غينيا الجديدة تقول إنها ستفتح سفارة في القدس الأسبوع المقبل

منذ ساعة واحدة

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سيدني:  قال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة اليوم الإثنين إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس الأسبوع المقبل خلال زيارة رئيس الوزراء جيمس مارابي.

وقال متحدث باسم مكتب مارابي، عندما سُئل عما إذا كانت البلاد تتأهب لافتتاح السفارة:  “نعم، هذا صحيح”.

وأضاف أن مارابي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في فبراير/ شباط إن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها في “البلاد” في وقت ما في عام 2023.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 14 وصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن افتتاح السفارة سيتم في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

والغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي في إسرائيل لديها سفاراتها في تل أبيب وذلك باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس التي لها سفارات في القدس.

وضمت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس بعد احتلاله في حرب عام 1967، وتعتبر المدينة عاصمتها “الأبدية وغير القابلة للتقسيم”، لكن ذلك لا يحظى باعتراف دولي.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل.

(رويترز)

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