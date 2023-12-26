بابوا غينيا تفتح قنصلية في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

بيت لحم: تعتزم بابوا غينيا افتتاح قنصلية فخرية لها في مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وكانت بابوا غينيا الجديدة افتتحت سفارتها لدى إسرائيل العام الماضي.

وقال موقع “والا” العبري إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ اسرائيل التي تفتتح فيها دولة أجنبية ممثلية رسمية لها في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما أوردته اليوم الثلاثاء وكالة “معا” الفلسطينية.

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، رؤساء مجالس المستوطنات بنيّة بابوا غينيا الجديدة تعيين قنصل فخري في المستوطنة.

وكانت بابوا غينيا الجديدة قد أصبحت خامس دولة تفتتح سفارة لها في القدس في الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووصف رئيس وزراء بابوا غينيا، جيمس مارابي، الحدث بأنه”لحظة فارقة” لبلاده. وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لقد كنا دولتين شريكتين قويتين منذ أن أقامت دولتانا علاقات ثنائية عام 1978. اليوم، يرسخ علاقتنا بشكل أعمق ويرفع علاقتنا إلى مستوى أعلى”.

وأضاف مارابي: “اختارت العديد من الدول عدم فتح سفارات في القدس، لكننا اتخذنا الخيار الواعي. هذه هي العاصمة العالمية لأمة وشعب إسرائيل” وفق تعبيره.

يشار إلى أن هندوراس وغواتيمالا وكوسوفو إضافة إلى الولايات المتحدة، لديها الآن سفارات في القدس.

(د ب أ)