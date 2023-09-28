باتيلي يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم ليبيا “بصوت واحد”- (تغريدة)

بروكسل: دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين للحديث “بصوت واحد” لدعم العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما نشره المبعوث الأممي عبر منصة “إكس”.

وقال باتيلي إنه تبادل مع المسؤول الأوروبي “وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا”.

وأكد “ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”.

ودعا إلى “إجراء انتخابات شاملة لإضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك المعضلة تتواصل جهود ليبية وأممية للوصول إلى تلك الانتخابات العام الجاري، إضافة لتسيير البعثة الأممية في البلاد حوارا عسكريا يهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وفي سياق منفصل، بحث باتيلي وبوريل “تأثير الإعصار على مدينة درنة (شرق) والمناطق المجاورة بها”، وفق المصدر ذاته.

وأكد باتيلي “ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار”.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

ومنذ أيام بدأ صراع بشأن الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الفيضانات التي ضربت مدنها الشرقية.

كما أن الصراع ذاته بين مؤسسات البلاد المنقسمة يدور أيضا حول عشرة مليارات دينار (ملياري دولار) كان مجلس النواب قد خصصها كميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة جراء الإعصار.

(الأناضول)