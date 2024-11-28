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باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان

28 - نوفمبر - 2024

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سيدني: يعمل باحثون في جامعة سيدني نانو إنستيتيوت، على تطوير روبوتات متناهية الصغر يمكن استخدامها في توصيل أدوية موجهة لعلاج السرطان، وفقا لما أعلنته الجامعة اليوم الخميس.

ويستخدم الدكتور مينه تري لوو، والدكتورة شيللي ويكهام، طريقة تسمى “دي إن إيه أوريغامي”، التي تستخدم قدرة الطي الطبيعية للحمض النووي لإنشاء هياكل بيولوجية جديدة ومفيدة، كما أفادت الجامعة في بيان صحافي. وتم نشر البحث اليوم الخميس في مجلة ساينس روبوتيكس.

وركز العلماء على إنشاء وحدات “دي إن إيه أوريغامي” معيارية تعرف باسم “فوكسيلز” يمكن إعادة تكوينها إلى هياكل ثلاثية الأبعاد معقدة.

ويمكن برمجة هذه الهياكل النانوية وتكييفها لتأدية وظائف محددة.

(د ب أ)

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