باحثون: بعد اتفاقية أوسلو تحوّل العرب إلى وسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين

تونس – «القدس العربي»: انتقد سياسيون ومفكرون تونسيون الدور العربي السلبي تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، واعتبر بعضهم أن التدخل العسكري من قبل الأنظمة العربية كان سيسبب نكبة أخرى قد تكون أشد من نكبة 1948.

وقال المفكر التونسي أبو يعرب المرزوقي: “لو تدخل العرب في حرب غزة لحدثت نكبة أكبر من نكبة 1948، لأن إسرائيل حينها كانت ستبدو وكأنها دولة صغيرة يحاربها 450 مليون عربي، لذا سيجد الغرب مبرراً أخلاقياً للتدخل المباشر، وهذا لا يحتاج للجيوش، بل يمكن أن يبعث الغرب مئات الآلاف من المرتزقة للقتال إلى جانب إسرائيل. ولذلك، أعتقد أنه يجب أن يستمر الأمر هكذا وكأنه قتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويمكن للعرب أن يحاصروا إسرائيل من الناحية الاقتصادية مثلاً، ويمكن أن يمنعوا الطيران الإسرائيلي من الطيران فوق الأجواء العربية”.

وحذر المقاومة الفلسطينية من الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه إسرائيل، وذلك عبر “الاستهانة بالعدو، فلا يجب أن تعتقد حماس أنها انتصرت في حرب، بل هي انتصرت في معركة. فالانتصار تم، ولكن المشكلة الآن هي في كيفية المحافظة على ثمرتيه، وهما: بيان هشاشة إسرائيل، وتغير الرأي العام الدولي تجاهها. ولكي ينتقل هذا التغير من الشعب إلى صناع القرار الدولي يحتاج إلى وقت، كما أن هشاشة إسرائيل لا يمكن أن تستمر لأن الغرب مستعد للدفاع عن إسرائيل، وكما تبينت هشاشة إسرائيل ازداد الدعم الغربي لها، وهو ما يعني أن حماس المحاصرة ليس لها القدرة على تعويض ما خسرته في الحرب، ولا تستطيع أيضاً الاحتفاظ بالحاضنة الشعبية التي تعاني كثيراً”.

وأضاف: “لذلك، على حركة حماس أن تعرف أن الحرب الطويلة تقتضي أمرين، الأول الاعتماد على الكر والفر، والثاني عدم إطالة أمد المعارك. فيجب أن تكون المعارك قصيرة، ويجب أن تكون هناك فترة طويلة بين معركة وأخرى، وذلك لاستعادة الأنفاس وكي يحصل التأثير المطلوب”.

وأوضح بقوله: “مثلاً، لو أنهم يتفقون على هدنة لمدة شهر، فحينها ستبدأ المحاسبات في كل من إسرائيل وفلسطين، في إسرائيل سيكون هناك حرب شبه أهلية حول وضعية إسرائيل في الإقليم، وهذا قد يتسبب بتفكيك إسرائيل، في حين أن الحساب في فلسطين سيثبت أن الحل (المفاوضات) الذي اختارته فتح خاسر، في حين أن الحل الوحيد هو استمرار المقاومة مع عدم رفض المفاوضات، وهو ما سيؤدي إلى وحدة الساحات الفلسطينية”.

واعتبر أنه لا يجب على المقاومة الفلسطينية القبول بوقف الحرب “إلا وفق شروط تتعلق بإزالة الحصار عن غزة، وحماية دولية للضفة الغربية من قوات الاحتلال، والاعتراف الغربي بدولة فلسطين، وعدم انتظار مفاوضات جديدة وتكرار ما حدث بعد أوسلو. وهذا إن حصل فلن يطيل في عمر نتنياهو، وسيفتح باب المحاسبات في إسرائيل، وقد يتحول شهر الهدنة إلى شهور من المحاسبات، قد تفضي إلى انتخابات جديدة في إسرائيل، وسيسقط نتنياهو وتأتي حكومة أخرى ستتفاوض مع الفلسطينيين”.

وكتب المؤرخ عبد اللطيف الحناشي: “قبل سنة 1993، كنا نتحدّث ونكتب عن الصراع العربي الصهيوني، وبعد تلك السنة استمرّ الصراع -ولكن بين جزء من الفلسطينيين والكيان- في الوقت الذي أصبح فيه العرب إما وسطاء بين طرفي الصراع أو مساهمين في ترميم ما يخلّفه جيش الكيان من تدمير، وأحياناً القيام بالمهمّتين”.

وعلق الناشط عماد الدهماني على تدوينة الحناشي بالقول: “مثلت بداية التسعينيات مع تغير الظرفية الدولية مع “أم المعارك” (حرب الخليج الثانية وخسارة القضية الفلسطينية لحليف استراتيجي مهم وهو النظام العراقي)، منعرجاً مهماً للقضية الفلسطينية، وتحول ميزان القوى لفائدة الكيان الصهيوني، بقبول اتفاقات أوسلو الممضاة في واشنطن (1993) والاعتراف المتبادل بإسرائيل ومنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، وبذلك تشرذم الصف الفلسطيني”.

وأضاف: “كانت هذه الظرفية ملائمة لبداية تجسيد مشروع الشرق الأوسط الجديد تطبيقاً لأدبيات شيمون بيريز (كتاب الشرق الأوسط الجديد) وكتاب نتنياهو “مكان تحت الشمس”، والسعي لتحقيق التوسع على حساب الأردن، رغم اتفاقية وادي عربة، وعودة التطرف والتصلب اليميني نحو عدة قضايا جوهرية لـ”إسرائيل الكبرى” مثل: المستوطنات، والقدس عاصمة أبدية صهيونية، وقضية المياه وعودة اللاجئين”.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: “ما تقوم به المقاومة يشبه الإعجاز، وسيتمّ خطّه بأحرف من ذهب في تاريخ البشرية وتاريخ حركات التحرّر. لا يمكن إلّا أن ننحني إكباراً وإجلالاً لإيمانهم وشجاعتهم والدروس البليغة التي يقدّمونها لنا يومياً. شكراً لكم لأنّكم منحتمونا لحظات عزّ وكرامة في مجابهة عدوان وحشي وبربري -برعاية أمريكيّة- غير مسبوق في التاريخ”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً مدمراً على قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، سبّب استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.