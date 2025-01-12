باحثون صينيون يكشفون العلاقة بين النشاط البدني وطول العمر والشيخوخة

بكين: كشف باحثون صينيون مؤخرا عن الروابط بين النشاط البدني وسلوك الجلوس وتأثيراتهما على طول العمر وتسريع عملية الشيخوخة، مما يعطي مصداقية لنصيحة “الجلوس أقل والتحرك أكثر” من أجل حياة صحية وطول العمر.

واختار الباحثون من جامعة صن يات-سين 20 ألفا و924 مشاركا صينيا تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر وجمعوا بيانات عن نشاطهم البدني وسلوكيات جلوسهم من خلال استبيانات، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وذكرت الدراسة أنه عند تحليل العلاقات بين النشاط البدني وطول العمر، اكتشفوا أن النشاط البدني المعتدل، مقارنة بمستويات النشاط المنخفضة، يرتبط بزيادة احتمالية العيش لفترة أطول، بنسبة 56% .

وتبين أن تكرار النشاط البدني المعتدل ومدته وشدته مرتبطة بشكل إيجابي مع احتمالية طول العمر. وفي المقابل، فإن النشاط البدني العنيف لا يحقق نفس الفوائد، وفي بعض الحالات يظهر علاقة عكسية.

وعند فحص العلاقة بين النشاط البدني وتسريع عملية الشيخوخة، وجد الباحثون أن زيادة تكرار النشاط البدني المعتدل يرتبط بانخفاض خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من خمس سنوات. وعلى النقيض، فإن زيادة مدة النشاط البدني العنيف يرتبط بزيادة خطر تسريع الشيخوخة بأكثر من خمس سنوات.

(د ب أ)