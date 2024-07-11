باحثون لـ «القدس العربي»: تعهد اليسار الفرنسي بالاعتراف بفلسطين دونه تعقيدات دستورية وسياسية

باريس – «القدس العربي»: شكلت الحرب الإسرائيلية على غزة إحدى القضايا المهمة لحملة اليسار الفرنسي في الانتخابات التشريعية المبكرة هذا الشهر، التي ركزت على جملة مسائل متعلقة، من بينها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويرى باحثون في فرنسا تحدثت إليهم «القدس العربي» أنه دون الاعتراف بدولة فلسطين مسار دستوري تشوبه تعقيدات، لكن طرح هذا المطلب من قبل اليسار الفرنسي إضافة إلى جملة المواقف الأخرى المتعلقة بحرب إسرائيل على غزة، يمكن ان يعطي قوة دفع رمزية كبيرة.

مفاجأة اليسار

بعد المفاجأة التي أحدثها تحالف أحزاب اليسار تحت راية «الجبهة الشعبية الجديدة» بتصدره لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها فرنسا يوم الأحد الماضي، سارع هذا التحالف إلى دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين وزراء من صفوفه، وهو ما لم يستجب له ساكن الإليزيه حتى الآن حيث رفض الاستقالة التي تقدّم بها رئيس وزرائه غابرييال أتال مبقياً على حكومة هذا الأخير «في الوقت الراهن بغية استقرار البلاد.

فمع 182 مقعدًا برلمانياً من أصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية الفرنسية، تصدر اليسار نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، ولكن دون أغلبية مطلقة أي دون 289 مقعداً برلمانياً.

ورغم غياب هذه الأغلبية المطلقة لأي كتلة، طرحت «الجبهة الشعبية الجديدة» فكرة تمرير جزء من برنامجها عبر مراسيم، في حالة قيادته للحكومة، وهي مسألة يسمح بها الدستور، وإن كان الأمر لن يتعلق إلا بعدد قليل جدًا من النصوص.

الحكم عبر مراسيم

وسارع جان لوك ميلانشون زعيم حزب «فرنسا الأبية»، أكبر قوة سياسية في «الجبهة الشعبية الجديدة»، إلى الإعلان عن أن هذا التحالف اليساري يُمكنه أن يحكم من خلال مراسيم دون تصويت المشرّعين.

ومن الإجراءات الفورية التي تعهّد ميلانشون وشخصيات يسارية أخرى باتخاذها فور وصول «الجبهة الشعبية الجديدة» الى قصر ماتينيون (مقر رئاسة الحكومة) الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو مطلب تزايد في الآونة الأخيرة من العديد من الشخصيات السياسية، ولكن أيضًا حتى داخل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، لا سيما بعد اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميًا في نهاية شهر مايو / أيار بدولة فلسطين.

صحيح أن نظام «الجمهورية الخامسة» الفرنسية مصمم للسماح بمواصلة حكم البلاد حتى مع عدم وجود أغلبية مطلقة، غير أن هامش المناورة لدى رئيس الوزراء، وإن كان موجوداً، ضعيف نسبياً، حيث أن رئيس الجمهورية يضيف تقليدياً توقيعه على الغالبية العظمى من المراسيم، كما يؤكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة «باريس نانتير» تيبو موليير.

الرئيس صاحب الكلمة الفصل

وسيتعين على تحالف اليسار الذي لا يتمتع بأغلبية مطلقة اللجوء إلى المادة 49.3 التي تسمح بتمرير نص بالقوة دون الحاجة إلى التصويت عليه في البرلمان، وهي خطوة انتقد اليسار بشدة لجوء حكومة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن إليها في عدة مناسبات لتمرير نصوص تلقى معارضة سياسية واجتماعية وشعبية واسعة، في مقدمتها قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي يَعد اليسار أيضا بإلغائه.

«العديد من أبناء المهاجرين صوّتوا لصالحه من أجل فلسطين»

أما فيما يتعلق بالقضايا القضايا الخارجية (الدبلوماسية والدفاع)، فإن رئيس الجمهورية هو صاحب الكلمة الفصل، وبالتالي، فإنه حتى في حال رضخ إيمانويل ماكرون لضغوط اليسار، وعيّن رئيس وزراء من «الجبهة الشعبية الجديدة»، فإنّ مرسوم الاعتراف بدولة فلسطين الذي تعهد به ميلانشون وقيادات يسارية أخرى يبقى مرهوناً بموافقة رئيس الدولة، الذي يُعدّ السلطة المختصة فعلاً بهذا الاعتراف بشكل رسمياً ونهائي. فرئيس الجمهورية في فرنسا هو رئيس الدبلوماسية، ويحتكر القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية، وهو المختص باعتماد السفراء، وفق المادة 14 من دستور البلاد، أو التفاوض على المعاهدات والتصديق عليها، كما تنص على ذلك المادة 52 من الدستور. وعليه، فإن لساكن الإليزيه الحرية في الاعتراف بدولة فلسطين من عدمه.

وهو اعتراف، أعلن ماكرون أخيرا أنه «ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا»، متخذاً خطوة دبلوماسية ملحوظة، ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى «إصلاح» السلطة تحضيراً «للاعتراف بدولة فلسطين»، مشددا في الوقت نفسه على أن «الوقت ليس مناسباً « للقيام بهذه الخطوة في ظل السياق الحالي.

قوة اللوبي واليمين

ومن هنا تُشدد، الباحثة والأستاذة الجامعية، الفرنسية التونسية هالة اليوسفي، على أن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطينية يعتمد على مدى قدرة تحالف اليسار على تشكيل حكومة والتمسك بوحدته داخل الجمعية الوطنية، التي لا تحظى فيها «الجبهة الشعبية» بالأغلبية المطلقة من المقاعد، «فالأمر يتعلق بقرار سياسي كما حدث في إسبانيا، ولن تكون المسألة سهلة، في ظل قوة تحالف اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في فرنسا. وتذكّر بأن «العديد من الفرنسيين المسلمين وأبناء المهاجرين، وأنا من بينهم كانوا في قطيعة مع صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة لأن برامج الأحزاب لا تلبي تطلعاتهم. لكن هذه المرة صوتوا بأعداد كبيرة لليسار، لا سيما حزب «فرنسا الأبية» بسبب موقفها الرافض والمستنكر للحرب في غزة، حيث وصفت ما يحدث بـ «الإبادة الجماعية».

وترى أن «هذا الحزب اليساري الراديكالي هو الوحيد الذي أعاد الثقة للفرنسيين من أصول مسلمة ومهاجرة، في ظل خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا المتنامي ضدهم من قبل اليمين واليمين الشعبوي المتطرف».

فيتو اليمين

وبلغة الأرقام، يؤكد الدكتور محمد الكلش، الباحث في الشؤون الفرنسية، في حديث مع «القدس العربي»، أنه علاوة على أن أي مرسوم يخص القضايا الدبلوماسية مرهون بموافقة رئيس الجمهورية عليه، فإن تحالف اليسار، حتى لو أراد الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين عبر مشروع قرار يطرحه للتصويت في الجمعية الوطنية، فإنه لن يفلح في ذلك، حيث سيصطدم بتصويت نواب المعسكر الوسطي اليميني الموالي والداعم للرئيس إيمانويل (163 مقعداً)، وإن كانت هناك أصوات داخل هذا المعسكر نادت مؤخرًا بهذا الاعتراف.

كما أنه سيواجه بمعارضة حزب «التجمع الوطني» اليمني المتطرف (143 مقعداً)، الذي يعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين حاليا هو الاعتراف بحركة «حماس» التي تصنّفها فرنسا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية «.

كما أن اليمين المحافظ الديغولي، ممثلا في حزب الجمهوريين» (67 مقعداً) يعارض هو الآخر الاعتراف بدولة فلسطين في ظل السياق الحالي.

خطوة غير كافية.

لكن علاوة على الرمزية القوية لاعتراف دولة بحجم فرنسا، عضو في مجلس الأمن الدولي، بدولة فلسطين، إلا أنه، حتى وإن تم، فلن يكون كافياً، كما يرى الكثيرون من المدافعين عن القضية الفلسطينية والرافضين للحرب على غزة. «فالمعركة الحقيقية هي معركة مقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل ووقف مدها بالأسلحة»، كما تقول اليوسفي لـ»القدس العربي»، معتبرةً أن فرنسا مساهمة بشكل أو بآخر في الإبادة الجماعية في غزة.

وتعتقد الباحثة الفرنسية – التونسية بأن «ما ينتظر من الحكومة الفرنسية، في حال شكلها تحالف اليسار، هو الذهاب إلى ما هو أبعد، والتناغم مع التحركات الشعبية».

وتذكّر بأن «العديد من الفرنسيين المسلمين وأبناء المهاجرين، وهي من بينهم، كانوا في قطيعة مع صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة لأن برامج الأحزاب لا تلبي تطلعاتهم؛ لكنهم صوتوا هذه المرة بأعداد كبيرة لليسار، لا سيما حزب «فرنسا الأبية» بسبب موقفها الرافض والمستنكر للحرب في غزة». وعلى المنوال نفسه، اعتبرت مزنة الشهابي، الباحثة الفرنسية – الفلسطينية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، في حديث مع «القدس العربي»، أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، في هذا التوقيت، يجب أن يترافق مع تخلي الدولة الفرنسية عن» دعمها اللاأخلاقي» لإسرائيل، و «الضغط» عليها من خلال قطع أو تجميد العلاقات التجارية معها، كي توقف الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة ونظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين.

وكان العديد من المثقفين والناشطين ورجال الأعمال الفرنسيين قد طالبوا الرئيس ماكرون أخيراً بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة أولى للمفاوضات التي ستؤدي إلى مرحلة تاريخية جديدة في المنطقة، وذلك في مقال على شكل نداءٍ، نشروه في صحيفة «لوموند» الفرنسية.

واعتبروا أن الاعتراف بدولة فلسطين وإعطاء الضمانات الأمنية لإسرائيل أولا، ثم التفاوض، هو طريق ضيق وصعب بالتأكيد، غير أنه، بعيدًا عن رمزيته القوية، سيسمح أخيرًا بسلام القلوب وإنهاء المعاناة التي استمرت لفترة طويلة.

كما شدد وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، أخيراً، على أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضروريا». واعتبر لودريان، الذي يشغل حالياً منصب المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان، أنّه من دون هذه الخطوة التي من شأنها أن «تعطي قوة جديدة للحل السياسي الوحيد الممكن»، فإن الشرق الأوسط سيظل في «حرب لا نهاية لها»، والتي «تضرب الفلسطينيين بشكل عشوائي».