باحثون يدعون إلى شراكات استراتيجية بين البلدان المغاربية على أسس جديدة من التعاون عوض الصراع

الرباط ـ «القدس العربي»: بعد زهاء خمسين سنة من التجاذبات الإقليمية والدولية حول نزاع الصحراء الغربية، يبرز مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب عام 2007 إطارًا واقعيًا ومتقدمًا لتسوية النزاع، وكذا لبناء شراكات استراتيجية بين البلدان المغاربية الخمسة على أسس جديدة من التعاون عوض الصراع، وفق ما خلص إليه عدد من الباحثين المشاركين في كتاب جماعي حول مشروع «الحكم الذاتي» في الصحراء.

ويرى الباحثون أن هذا المشروع لم يأت كرد فعل آني، بل كان ثمرة مسار طويل من التراكمات السياسية والإصلاحات الدستورية والمؤسسية في المغرب، وهو اليوم يحظى بدينامية متزايدة ودعم متصاعد من القوى الدولية الكبرى، في ظل تعثّر خيار الاستفتاء وتعارض أطروحة الانفصال مع التوجه الاستراتيجي العالمي نحو التكتل والوحدة.

في سياق متصل، يبرز تقرير حديث أعدّه السفير المغربي السابق بالأمم المتحدة، محمد لوليشكي، بعنوان «نحو الحكم الذاتي في الصحراء: دينامية متسارعة»، التحولات الكبرى التي طرأت على مواقف المنتظم الدولي تجاه مقترح «الحكم الذاتي»، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وإفريقية ولاتينية، باتت تعتبر هذا المشروع الحل الوحيد الواقعي والدائم. التقرير يُذكّر بأن المغرب قد أبدى مرونة كبيرة منذ بداية الألفية، حين انخرط في مقترح «الاتفاق الإطار» الذي صاغه المبعوث الأممي جيمس بيكر، قبل أن يبلور سنة 2007 رؤية شاملة للحكم الذاتي، منسجمة مع المبادئ الحديثة لتقرير المصير، ومؤطرة بوحدة السيادة الوطنية.

ويرى لوليشكي، في تقريره، أن الوضع الحالي يمثل فرصة نادرة للدفع بالحل السياسي إلى الأمام، خاصة مع تزايد عدد القنصليات العامة التي فُتحت في مدينتي العيون والداخلة، ومع تصاعد تأييد عواصم وازنة للمقترح المغربي. ويعتبر أن هذا التحول لا يمكن فصله عن إصلاحات داخلية عميقة شهدها المغرب في العقود الأخيرة، من أبرزها إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإقرار دستور 2011 الذي رسخ مبادئ حقوق الإنسان واللامركزية الديمقراطية، ما يعزز مصداقية المبادرة المغربية.

ويتقاطع هذا المسار التحليلي مع ما جاء في كتاب جماعي صدر حديثًا تحت عنوان «المشروع المغربي للحكم الذاتي في منطقة الصحراء»، إذ يقدّم قراءة متعددة التخصصات للمبادرة المغربية، من زوايا القانون الدستوري والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان والتنمية. ويؤكد الكتاب أن المشروع المغربي ليس فقط حلًا سياسيًا لنزاع إقليمي، بل أيضًا تعبير عن رؤية إصلاحية داخلية تتجسد في تفعيل الجهوية المتقدمة وتوزيع عادل للسلطة والثروة داخل الدولة الواحدة. ويُظهر الكتاب كيف أن المبادرة تمنح لسكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية محلية، مع احترام الخصوصيات الثقافية والهوياتية للمنطقة، خصوصًا المكون الحساني، ضمن وحدة السيادة الوطنية.

وفي ضوء هذه الدينامية، يرى مؤلفو الكتاب الجماعي أن بعثة «المينورسو» لم تعد قادرة على الاكتفاء بمراقبة وقف إطلاق النار، بل يتوجب عليها أن تنخرط في دعم المسار السياسي واقتراح حلول عملية. كما يدعون إلى مراجعة تمثيلية جبهة البوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد أن باتت ترفض أي «تسوية واقعية»، من خلال تمسكها بـ»خطاب متجاوز وأحادي»، بحسبهم.

كتاب جماعي حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء الغربية

ويركز الكتاب الجماعي على البعد الاقتصادي والاجتماعي للمبادرة، إذ يُبرز إمكانيات النمو والتكامل التي تتيحها الجهة الصحراوية في إطار مشروع تنموي وطني يشمل البنى التحتية والصناعات البحرية والطاقة المتجددة، ويعيد التوازن المجالي بين الجهات الاثنتي عشرة للمغرب.

ولا يغفل المؤلفون أيضًا البعد المغاربي للنزاع، مشددين على أن تسوية ملف الصحراء على أساس الحكم الذاتي ستمهد الطريق أمام إعادة بناء الاتحاد المغاربي، وتحقيق تعاون إقليمي ضروري لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، خصوصًا في منطقة الساحل. ويرى المؤلفون أن اللحظة الحالية، رغم تعقيداتها، تفتح أفقًا حقيقيًا لحل تاريخي للنزاع، شريطة توفر الإرادة السياسية لدى الأطراف المعنية، وإدراك المجتمع الدولي أن الحلول الدائمة لا تُفرض، بل تُبنى على الواقعية والتوافق والاعتراف المتبادل.

ويظل المشروع المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، وفق مؤلفي الكتاب الجماعي، مقترحًا طموحًا ومتدرجًا، يستجيب لمطالب تدبير محلي ديمقراطي، دون المساس بوحدة الدولة المغربية. وهو ما جعله يحظى باعتراف متزايد باعتباره أرضية صلبة لتسوية عادلة ومتوازنة، تُراعي تطلعات الساكنة وتحفظ الاستقرار الإقليمي. والنتيجة، بحسب الكتاب، أنه «بينما لا تزال جبهة البوليساريو تُراهن على الزمن، يراهن المغرب على المستقبل، ببوصلة الإصلاح، وبناء المؤسسات، وشراكات استراتيجية تُعيد رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة على أسس جديدة من التعاون عوض الصراع».