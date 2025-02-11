باحثون يقدمون مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة العقل

سان فرانسيسكو: يشعر الكثيرون بالقلق بشأن سلامتهم العقلية في المستقبل، ويتساءلون بشأن ما إذا كانت هناك خطوات معينة يمكن القيام بهم للحفاظ على الوظائف الإدراكية والعقلية للمخ عندما يتقدم بهم العمر. وسلط فريق بحثي من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب الضوء على مجموعة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة العقل على المدى الطويل.

وتقول الباحثة كارلين جاكسون رئيسة الأكاديمية إن “أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة العقل، ولديهم الخبرة والتدريب لمساعدة الشخص من أجل الحفاظ على العقل في حالة جيدة طيلة حياته”.

وفي مقال أوردته الدورية العلمية Neurology المتخصصة في طب الأعصاب، أورد الفريق البحثي من جامعة ميتشغن الأمريكية عددا من النصائح التي لابد من الالتزام بها للحفاظ على صحة العقل. ويقول الأطباء إنه ينبغي الحصول على قسط وافر من النوم وتجنب الأرق والحصول على بعض الوقت للقيلولة خلال النهار. وينصح الباحثون بتجنب القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على سلامة العقل. ولابد أيضا من تناول وجبات غذائية صحية ومتكاملة غنية بالفيتامنيات والمكملات الغذائية.

ويؤكد الباحثون أهمية ممارسة التدريبات الرياضية كمعيار أساسي للحفاظ على الصحة بشكل عام. وينبغي الحرص على العلاقات الاجتماعية الداعمة للنفسية والحفاظ على علاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة. ويرى الباحثون ضرورة تجنب الصدمات والحوادث قدر المستطاع للحفاظ على سلامة العقل، وبالتالي ينصح بارتداء أحزمة الأمان في السيارة وخوذة الرأس عند ركوب الدارجة النارية أو الهوائية وتجنب السقوط والاهتمام بمعرفة المخاطر المهنية وتلافيها قدر المستطاع.

ولابد من الاهتمام بضغط الدم وتجنب ارتفاعه ومتابعته باستمرار من خلال الأطباء المتخصصين. وينصح أيضا بمتابعة مستوى السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على الوزن السليم والتحقق من عدم وجود أي أمراض وراثية قد تؤثر على سلامة العقل في المستقبل. ويحذر الأطباء من خطورة العدوى بالأمراض المختلفة وتأثيرها على الصحة العقلية، وينصحون بالسعي لعلاج أي مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم دون إهمال مع الحرص على تناول اللقاحات المتاحة لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية. ويحذر الأطباء أيضا من خطورة التدخين والإفراط في تناول الكحوليات وتناول الأدوية بدون نصيحة الطبيب.

ويقول الفريق البحثي في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية إنه ينبغي الحرص على الابتعاد عن مصادر التلوث سواء تلوث الهواء أو مياه الشرب. ويوضح الفريق البحثي أن الشعور بالقلق بسبب المشكلات الحياتية على اختلاف أنواعها يؤثر على سلامة العقل على المدى الطويل.

(د ب أ)