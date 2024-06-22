باحث أمريكي: حماس تنتصر.. لماذا استراتيجية إسرائيل الفاشلة تجعل حركة المقاومة أقوى؟

واشنطن ـ “القدس العربي”:
تحت عنوان “حماس تنتصر.. لماذا استراتيجية إسرائيل الفاشلة تجعل عدوتها أقوى؟” نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية تحليلا لروبرت أ. بيب هو أستاذ العلوم السياسية ومدير مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات في جامعة شيكاغو، أكد فيه أن إسرائيل، وبعد 9 أشهر من حربها الجوية والبرية في غزة، لم تهزم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أنها ليست على وشك هزيمتها، بل على العكس من ذلك فقد أصبحت حماس أقوى مما كانت عليه قبل هجوم طوفان الأقصى.
وشدد الباحث على أن العيب الرئيسي في إستراتيجية إسرائيل ليس فشل التكتيكات أو فرض قيود سياسية وأخلاقية على القوة العسكرية، بل هو الفشل الشامل والصارخ في فهم مصادر قوة حماس.
واعتبر أن إسرائيل أخفقت، على نحو يضر بها كثيرا، في إدراك أن المذبحة والدمار اللذين أطلقتهما في غزة لم يؤديا إلا إلى زيادة قوة حركة حماس.
إسرائيل أخفقت، على نحو يضر بها كثيرا، في إدراك أن المذبحة والدمار اللذين أطلقتهما في غزة لم يؤديا إلا إلى زيادة قوة حركة حماس.
وأشار الكاتب إلى أنه ولعدة أشهر، ركزت الحكومات والمحللون على عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي كما لو كانت هذه الإحصائية أهم مقياس لنجاح الحملة الإسرائيلية ضد الحركة.
وأضاف أن إسرائيل تقول إن 14 ألفا من بين 30 ألفا إلى 40 ألف مقاتل لحماس قبل الحرب قد قُتلوا، وذكر أن الحركة تقول إنها خسرت ما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف مقاتل فقط، ونُقل عن مصادر استخباراتية أمريكية أن العدد الحقيقي لقتلى حماس يبلغ حوالي 10 آلاف.
ومع ذلك، يقول بيب، إن التركيز على هذه الأرقام يجعل من الصعب تقييم قوة حماس، وأوضح أن الحركة وعلى الرغم من خسائرها، لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من غزة، بما في ذلك المناطق التي يتركز فيها المدنيون في القطاع الآن، كما تتمتع بدعم هائل من سكان غزة، مما يسمح لمقاتليها بالحصول على الإمدادات الإنسانية والعودة بسهولة إلى المناطق التي “طهرتها” القوات الإسرائيلية سابقا.
وأشار إلى أن تقييما إسرائيليا حديثا أكد أن حماس لديها الآن عدد أكبر من المقاتلين في المناطق الشمالية من غزة، مما هو في رفح في الجنوب.
وقال الكاتب إن حماس تشن حاليا حرب عصابات، تتضمن كمائن وقنابل يدوية الصنع (غالبا ما تكون مصنوعة من ذخائر غير منفجرة أو أسلحة تعود للجيش الإسرائيلي)، وقد تطول هذه الحرب، حتى نهاية عام 2024 على الأقل.
وأكد أن حماس لا يزال بإمكانها أن تضرب إسرائيل، ولا يزال أكثر من 80% من شبكة الأنفاق تحت الأرض التابعة لها قابلة للاستخدام للتخطيط وتخزين الأسلحة، وتجنب المراقبة الإسرائيلية، وللاستيلاء والهجمات. ولا تزال معظم القيادة العليا لحماس في غزة سليمة. وباختصار، فإن الهجوم الإسرائيلي السريع في الخريف أفسح المجال لحرب استنزاف طاحنة من شأنها أن تترك لحماس القدرة على مهاجمة المدنيين الإسرائيليين، حتى لو استمر الجيش الإسرائيلي في حملته في جنوب غزة.
وشدد الباحث على أن قوة حركة مثل حماس لا تأتي من العوامل المادية النموذجية التي يستخدمها المحللون للحكم على قوة الدول، مثل حجم الاقتصاد، والتطور التكنولوجي للجيوش، ومقدار الدعم الخارجي الذي تتمتع به، وقوة الأنظمة التعليمية، بل المصدر الأكثر أهمية لتلك الحركات هو القدرة على التجنيد، وخاصة قدرتها على جذب أجيال جديدة من المقاتلين والعناصر الذين ينفذون الحملات القاتلة وعلى استعداد للموت من أجل القضية. وهذه القدرة على التجنيد متجذرة، في نهاية المطاف، في عامل واحد: حجم وشدة الدعم الذي تستمده المجموعة من مجتمعها.
وأورد الكاتب العديد من التفاصيل حول الاستطلاعات والمسوح المهنية التي تؤكد دعم المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لحماس وتزايد هذا الدعم بمرور الأيام، واصفا هذا الدعم بأنه مرتفع للغاية.
وذكر أن حماس تتمتع حاليا بالتفاف شعبي كبير حولها، مما يساعد في تفسير عدم قيام سكان غزة بتقديم المزيد من المعلومات الاستخباراتية للقوات الإسرائيلية حول مكان وجود قادة الحركة والرهائن الإسرائيليين.
الوقت قد حان، بعد 9 أشهر من الحرب الشاقة، للاعتراف بالواقع الصارخ: السبيل العسكري وحده لا يهزم حماس
ويرى الكاتب أن الدعم للهجمات المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين ارتفع بشكل خاص بين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو الآن على قدم المساواة مع المستويات العالية باستمرار من الدعم لهذه الهجمات في غزة، مما يدل على أن حماس حققت مكاسب واسعة النطاق في المجتمع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار إلى أن العقوبة الإسرائيلية الفظيعة لسكان غزة لم يكن لها تأثير رادع كبير بينهم، بل فشلت في الحد من دعمهم للهجمات المسلحة ضد المدنيين الإسرائيليين ودعمهم لحماس، وفق تعبيره.
وخلص الكاتب للقول إن الوقت قد حان، بعد 9 أشهر من الحرب الشاقة، للاعتراف بالواقع الصارخ: السبيل العسكري وحده لا يهزم حماس، فهي أكثر من مجموع العدد الحالي للمقاتلين، كما أنها أيضا أكثر من مجرد فكرة مثيرة للذكريات. حماس حركة سياسية واجتماعية ليست على وشك الهزيمة، ولن تختفي في أي وقت قريب، وقضيتها أكثر شعبية، وجاذبيتها أقوى مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسيستمر مقاتلوها في التدفق والمشاركة بالقتال بأعداد أكبر، وسيزداد تهديدها لإسرائيل.
لأن حماس منصورة ورب الناس لأنها صاحبة الحق والأرض أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒
لا يذكر او لا يريد هولاء المحللين ذكر حجم الذل والاهانه واللا انسانيه لهذا الاحتلال العنصري الجرم بحق الشعب الفلسطيني واصرار هذا الشعب بان يتخلص من براثنه.
(كم من فءة قليلة غلبت فءفة كثيرة بإذن إلله) ص
تحليل الكاتب منطقي ويعكس صورة اصرار المقاومة وأهل فلسطين على هزيمة المستعمرين الصهاينة وإعادتهم إلى أوروبا حيث ارضيهم .
سيرقص العالم قريباً ان شاءالله بعودة فلسطين وهزيمة الصهيونيه وستبقى أسطورة غزه على مر التاريخ
الغرب الاستعماري و الامبريالي المجرم لا يفقه شيئا في الحرية الحقيقية
لا يمكن هزيمة حركة وطنية كحركة حماس و الجهاد و غيرها من حركات المقاومة الفلسطينية التي تخوض حرب تحرير لاستعادة أرضها فالهزيمة دائما ما كانت من نصيب المستعمرين والغزات وفيتنام مثالا صارخا ثم الجزائر مثالا ثانيا ثم إفغانستان مثالا ثالثا
لن يتمكن الصهاينة المجرمون من الاستقرار فوق أرض فلسطين و سيستفيق الشعب العربي من سباته وسيقوم بكنس هذا الكيان المجرم و معه كل الرجعيات العربية المتآمرة
ازدادت في الاونة الأخيرة تصريحات وتحليلات العسكريين في الكيان المحتل والغرب الموالي لهم عن الانتصار المبين لحماس في هذه الحرب.
احرار وشرفاء الامة لا يعنيهم ذلك كثيرا فأنا عن نفسي العزيزة الحرة الابية ومن بداية مسار احداث الحرب ادركت منذ اليوم الأول وبكل ثقة عالية ان الوضع هذه المرة مختلف وان الله ناصرنا وثقتي بشرف الامة القسام والسرايا لا حدود لها بل تصل حد الغرور إذا شئتم والانبهار بما تقدم المقاومة من معجزات لا مثيل لها في التاريخ العسكري البالي الذي اعادت المقاومة تعريفه بكل آباء واعادت صياغته.
ان الإنجاز العسكري الفذ الذي أنجزته ولا زالت المقاومة فرض نفسه على وزارات الحروب العالمية من البنتاجون ونازل وتمت سرقة حقوق البراءة والاختراع وتدريسه من غير إذن حماس في المعاهد والاكاديميات العسكرية المهمة والحقيقية في غير العالم العربي حيث جيوش العرة والنكسات والهزائم لا تستحق ان تدرس وتعرف هكذا ممارسة عسكرية حيث انها لمحاربة الاعداء فقط وليس لاضطهاد وقمع الشعوب .
هذا عنوان منطقي و واقعي : استراتيجية الصهاينة الفاشلة هي سبب انتصار حماس لان الحرب استراتيجية و تخطيط قبل ان تكون قوة نار ……!