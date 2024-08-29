باحث إسرائيلي بارز: “الضربة الاستباقية” انتصار تكتيكي لتل أبيب وإنجاز إستراتيجي لطهران

الناصرة- “القدس العربي”: يرى عضو الكنيست والصحفي السابق الباحث حالياً في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب عوفر شيلح أن “الضربة الاستباقية” ضد “حزب الله” انتصارٌ تكتيكي لإسرائيل، ومكسب إستراتيجي لإيران.

وقال شيلح، في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية، إنه في الأيام القليلة القادمة ستركز تحليلاتنا كثيراً على النتائج المادية للمعركة التي شُنت ضد “حزب الله”: مدى تأثير ضربات سلاح الجو الإسرائيلي في قدرات العدو، وما الذي كان يسعى حسن نصر الله لتحقيقه، ولم ينجح فيه.

شيلح: نصرالله، في خطابه المحسوب، بدا راغباً في “إنهاء هذا الحدث” والعودة إلى مواصلة الحرب في الشمال ضمن المعايير الحالية

ويقول إن نصر الله، في خطابه المحسوب، الذي يُفترض أنه أمضى معظم يومه في صوغه، قد بدا كأنه يضبط الأمور في ما يتعلق بما كان ينوي القيام به (إطلاق مكثّف للصواريخ على شمال إسرائيل، وبعض الصواريخ/ الطائرات المسيّرة على منشآت أمنية رمزية في الوسط)، لكنه “حرّف” النتائج بصورة كبيرة، والأهم من ذلك، أنه بدا راغباً في “إنهاء هذا الحدث” والعودة إلى مواصلة الحرب في الشمال ضمن المعايير الحالية.

ويرى شيلح أن إسرائيل أيضاً تبدو في المزاج نفسه، بحسب تصريحات وزير الدفاع غالانت خلال زيارته للشمال.

ويضيف: “بهذا المعنى، كانت العملية التي نفّذتها إسرائيل، يوم الأحد، دقيقة، فهذه العملية لم تقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، بل حالت دون قيام “حزب الله” بخطوات كانت ستؤدي، على الأرجح، إلى تصعيد حقيقي”.

بين المركز والأطراف

ويوضح شيلح أن سكان الشمال محقّون في قولهم إن إطلاق بعض الرؤوس الحربية على وسط إسرائيل كان سيجرّها إلى ردّ عسكري تحاول تجنّبه، على الرغم من أنهم يتعرضون لنيران كثيفة، يومياً، منذ عشرة أشهر. ويقول إن هذه هي الحقيقة، ومع احترامنا لهذا الفخر الذي يُظهره بعض وزراء الحكومة، تبيّنَ مجدداً أن إسرائيل لا ترغب في تغيير هذا الواقع. منوهاً أن عملية الجيش الإسرائيلي هذه وفرت للقيادة السياسية الحرية اللازمة لمواصلة هذه السياسة، على الرغم من الغضب المشروع الذي يشعر به الذين تم إجلاؤهم من منازلهم قبل عشرة أشهر، ولا يعلمون متى سيعودون.

بناءً على ما تقدّم، يرى شيلح أن هذه هي الصورة التي ترسّخها الأحداث الأخيرة: إن إسرائيل، حالها في ذلك كحال “حزب الله”، لا ترى فائدة حقيقية من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشمال، وقيادتها لا تؤمن حقاً بإمكان تغيير الوضع على الجبهة اللبنانية بالقوة العسكرية. وفي الوقت نفسه، فإن كلا الجانبين مستعدّ، من حين إلى آخر، لتحمُّل تبعات انفلات السيطرة على الحدث: قامت إسرائيل بذلك باغتيالها فؤاد شُكر في بيروت، وإسماعيل هنية في طهران ولو نجح القصف الذي عزم “حزب الله” على تنفيذه، لربما كنا الآن في خضم مواجهة أكبر كثيراً.

تعذّر هزيمة “حماس”

ويشدد شيلح على خطورة التراشق: “هذا الوضع خطِر، حين يلقي كل طرف، أحياناً، بمسؤولية القرار على الطرف الآخر، ودائماً، هناك احتمال أن يخطئ أحد الطرفين في حساباته.

يستعيد شيلح قول غالانت: “علينا النظر إلى الحرب من منظور شامل. نحن نقف على مفترق طرق إستراتيجي، ويجب علينا استغلال المفاوضات لتحرير الأسرى، ومن خلال تحرير الأسرى: فتح الطريق أيضاً نحو تهدئة في الشمال”. ويقول شيلح إن ما يقصده غالانت ببساطة هو أن المؤسسة “الدفاعية” التي لطالما روّجت فكرة أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد إلى تحقيق أهداف الحرب (المتمثلة في هزيمة “حماس”، وتحرير الأسرى، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم) ربما توصلت أخيراً إلى الاستنتاج الذي كان واضحاً منذ أشهر: إن استمرار القتال بصيغته الحالية لن يكسر “حماس”، وهو بالتأكيد لن يضمن عودة الأسرى. لن يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم إلّا بعد توقّف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة، حتى لو كانت مؤقتة، وهذا لن يحدث إلى أن يتوقف القتال في غزة.

وقف الحرب

ويوضح شيلح أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لا يستطيعان قول ما يعتقدانه حقاً: يجب وقف القتال في غزة لتحسين الموقع الإستراتيجي الإسرائيلي في الحرب الحقيقية، أي الحرب ضد “محور المقاومة” الذي تقوده إيران.

ويضيف: “لا يمكن تحقيق هزيمة “حماس” إلا في حال إيجاد بديل منها داخل القطاع، في إطار تغيير إقليمي شامل يضع ثقلاً حقيقياً في مواجهة “محور المقاومة”. صحيح أن شنّ عملية عسكرية في الوضع الراهن قد يؤدي إلى توجيه ضربة قوية إلى لبنان و”حزب الله” (بتكلفة غير بسيطة لإسرائيل)، لكن هذه العملية لن تخلق استقراراً في الشمال يضمن الأمن لسكانه”.

وبرأي شيلح هنا يكمن “الفخ”: قائد حركة “حماس” يحيى السنوار، الذي كانت آماله بإشعال المنطقة السبب الرئيسي لإطلاقه هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يدرك الأهمية الإستراتيجية للتوصل إلى اتفاقية تبادُل أسرى ووقف القتال. وهو يعرف أن هذا سيكون بمثابة انتصار مؤقت له، لكن محور المقاومة لن يخوض حرباً شاملة ضد إسرائيل في المستقبل القريب، حسبما يحلم. لذلك، حتى لو توقّف رئيس الوزراء نتنياهو عن وضع العقبات أمام الصفقة، فليس من المؤكد أن السنوار سيوقّعها. هذا الفخ، على غرار الفخ الذي وقعنا فيه في الشمال، لم يتغير على الإطلاق نتيجة العملية الناجحة التي نفّذها سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيليَّين”.

شيلح: لا يمكن تحقيق هزيمة “حماس” إلا في حال إيجاد بديل منها داخل القطاع، في إطار تغيير إقليمي شامل يضع ثقلاً حقيقياً في مواجهة “محور المقاومة”

ويرى شيلح أن إيران تقف جانباً، تفرك كفّيها بسعادة غامرة، فهي الرابحة الكبرى من هذا الحدث برمّته، فعلى مدار الأسابيع الأخيرة، تستعد لدخول مرحلة جديدة على طريق تحوُّلها إلى قوة إقليمية تدير حواراً، على قدم المساواة، مع قوة عظمى هي الولايات المتحدة. ويتساءل: لم تنتقم إيران لاغتيال هنية في طهران، ما المشكلة؟ إن اغتيال هنية يهمّ إسرائيل وحدها، هذه هي إسرائيل التي أدمنت على أساطير “الذراع الطويلة” و”الردع”، تفترض أن اغتيال هنية أكثر أهميةً من تحسين موقعها الإستراتيجي”.

ويمضي شيلح في رسم صورة الموجود والمفقود برؤية إستراتيجية: “لقد أوضح الأمريكيون، خلال الأسابيع الماضية، أن تركيزهم منصبّ على طهران وحدها، فاستعراض القوة الأمريكي كان يهدف إلى ردع إيران عن الرد، لأن الرد الإيراني (بعكس اندلاع الاشتباك بين إسرائيل و“حزب الله”) يجبر الإدارة الأمريكية على حسم موقفها من الردّ، وهو أمر غير مريح لها لأسباب عديدة. تقوم إيران بتحصيل مقابل امتناعها من مهاجمة إسرائيل، في الوقت الذي يفترض المسؤولون الإيرانيون، في أغلبيتهم، أن مهاجمة إسرائيل في هذا الوقت، لا تصبّ في مصلحة إيران”.

ويرى شيلح أن هذا هو الضرر الحقيقي والمستمر، الذي يعود إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو له مصلحة واضحة في استمرار الحرب، وحكومته تتعامل بفظاظة، ويهدد بعض أعضائها بتفكيكها، إذا ما تم التوصل إلى أيّ حلّ دبلوماسي، في الوقت الذي تُظهر المؤسسة الأمنية ضيق أفقها، وعندما أدركت هذه المؤسسة ذلك، لم تملك ما يكفي من الشجاعة لإبداء رأيها بصراحة: إن إسرائيل تواصل التحرك، من عملية تكتيكية إلى أُخرى، وتخاطر بوقوع عواقب غير مرغوب فيها، وتفقد الموارد (على غرار شرعيتها، وكفاءتها العسكرية)، والأهم: أنها لا تتقدم نحو أيّ هدف.

ويختتم بالقول: “صحيح أن “محور المقاومة” يتكّبد خسائر، لكنه يعزز موقفه إستراتيجياً. والأهم أن جنودنا يسقطون صرعى، وسكان الشمال يفقدون الأمل، وما تبقى من أسرى على قيد الحياة، يواصلون التعفّن في الأسر”.