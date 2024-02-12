باراغواي تتأهل لأولمبياد باريس 2024 بالفوز على فنزويلا

كاراكاس: فاز منتخب باراغواي على نظيره فنزويلا بنتيجة 2 /صفر، فجر اليوم الإثنين، ليلحق بالفرق المتأهلة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل في باريس.

تقدم منتخب باراغواي بهدف أول سجله دييجو جوميز في الدقيقة 48 من ركلة جزاء وأضاف زميله مارسيلو بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

بهذا الفوز جمعت باراغواي سبع نقاط في صدارة المرحلة النهائية التي أقيمت بمشاركة أربعة منتخبات بينما تجمد رصيد فنزويلا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وانتزع منتخب باراغواي لقب بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب أول في البطولة التي استضافها عام 1992.

وتأهل منتخب باراغواي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثالثة بعد أولمبياد برشلونة 1992 وأولمبياد أثينا 2004.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن بطاقة التأهل بفوزه على البرازيل بنتيجة 1/ صفر قبل مواجهة باراغواي ضد فنزويلا.

ورفع منتخب التانغو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بينما أنهى منتخب البرازيل مشواره في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وأصبح منتخب باراغواي الفريق رقم 12 الذي تأهل لأولمبياد باريس بعد كل من فرنسا (المضيف)، والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكيان من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وإسبانيا وإسرائيل وأوكرانيا من أوروبا.

كما صعدت أيضا منتخبات المغرب ومصر ومالي من أفريقيا، ونيوزيلندا من أوقيانوسيا إضافة إلى الأرجنتين.

ومن المقرر أن يتأهل ثلاثة منتخبات من قارة آسيا مباشرة خلال بطولة أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة في قطر خلال الفترة من 23 نيسان /أبريل، حتى 3 أيار/مايو المقبل.

أما المنتخب الآسيوي الذي يحتل المركز الرابع في البطولة سيلعب مباراة الملحق العالمي مع منتخب غينيا، صاحب المركز الرابع في تصفيات أفريقيا لتحديد المنتخب الـ16 المشارك في الأولمبياد.

(د ب أ)