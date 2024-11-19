باراغواي تفرض التعادل على بوليفيا في تصفيات المونديال

إل التو (بوليفيا): فرض منتخب باراغواي تعادلا مثيرا على مضيفه منتخب بوليفيا الثلاثاء بهدفين لكل منهما، في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوليفيا بهدف حمل توقيع إرفين فاكا في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني رد ميجيل ألميرون بهدف التعادل لباراغواي في الدقيقة 71، لكن ميجيل تيرسيروس سجل بعدها بتسع دقائق الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

وفي الوقت بدل الضائع تقمص جوليو إنشيزو دور البطولة وسجل هدف التعادل لباراغواي، رغم النقص العددي بعد طرد دييجو جوميز في الدقيقة 83.

وخسر منتخب بوليفيا في الجولتين الماضيتين أمام الأرجنتين بنتيجة صفر/ 6، والإكوادور بنتيجة صفر/ 4، بينما فازت باراغواي في آخر مباراتين على فنزويلا والأرجنتين بنتيجة واحدة 1/2.

ورفع منتخب باراغواي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، مقابل 13 نقطة لبوليفيا في المركز السابع.

(د ب أ)