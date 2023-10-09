بارزاني للسفيرة الألمانية: خطر تنظيم «الدولة» لا يزال قائماً… والنظام الاتحادي كفيل باستقرار العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أمس الإثنين، للسفيرة الألمانية الجديدة لدى العراق، كريستيانا هومان، أن خطر تنظيم “الدولة الإسلامية” ما يزال قائماً، فيما أشار إلى أن النظام الاتحادي كفيل باستقرار العراق.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان صحافي، إن نيجيرفان بارزاني هنأ خلال اللقاء- حضره وفد ضمّ دبلوماسيين وعسكريين- السفيرة الألمانية بمناسبة استلامها المنصب الجديد متمنياً لها الموفقية، كما عبر الجانبان عن سعادتهما بمستوى العلاقات بين ألمانيا والعراق وإقليم كردستان، وتحدثنا عن توسيع مجالات العلاقة والتعاون المشترك.

واعتبر الجانبان، بحسب البيان، “تحسن الوضع الأمني في العراق مهماً”، وأكدا أن “داعش “تنظيم الدولة الإسلامية” ما زال يشكل خطراً حقيقياً وتهديداً للاستقرار، لذا يجب أن يكونوا في مواجهة مستمرة”، وفي هذا الصدد، عبر بارزاني عن شكره لألمانيا على “الدعم الذي قدمته للعراق وإقليم كردستان”.

وفي محور آخر خلال الاجتماع، تحدث الجانبان عن الوضع السياسي في العراق، واتفقا في الرأي على أهمية “تطبيق النظام الاتحادي في العراق”، وفي هذا الصدد أكد بارزاني أنه “من أجل استقرار العراق يجب تطبيق وتثبيت النظام الاتحادي بشكل سليم”. وأشار بيان رئاسة الإقليم إلى أن “توسيع مجالات التجارة الألمانية في العراق وإقليم كردستان ومحاولة تعدد مصادر الدخل في العراق والوضع في المنطقة بشكل عام كانت محاور خلال الاجتماع”.

عقب ذلك، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المسؤولة الألمانية، مؤكداً على ضرورة احترام النظام الاتحادي لحماية حقوق جميع المكونات في العراق.

وذكر إعلام رئاسة حكومة الإقليم في بيان، أن بارزاني استقبل السفيرة الجديدة لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق كريستيانا هومان، والوفد المرافق لها، وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة السفيرة بمناسبة توليها عملها الجديد، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

وأعرب بارزاني عن شكره وتقديره لألمانيا على “ما قدمته من دعم ومساندة لإقليم كردستان”.

وشهد المحور الرئيس للاجتماع، بحث أهمية “حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، كما اتفق الجانبان على ضرورة احترام النظام الاتحادي وحماية حقوق شعب كردستان وعموم المكونات بموجب الدستور”.

وأبدت السفيرة الألمانية استعداد بلادها “تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان، وبالأخص في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري”.

وفي وقت سابق من أمس، تبادل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الآراء مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن سيجن حول توطيد العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع بريطانيا والوضع السياسي في البلاد.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الإقليم، فقد تحدث الجانبان خلال الاجتماع حول علاقة ومشاكل أربيل وبغداد والوضع الداخلي في إقليم كردستان والعوائق التي تواجهه، وأكدا ضرورة “التوافق ووحدة الصف بين الأطراف السياسية في كردستان ووحدة الموقف في بغداد”.

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع الدول المجاورة والمنطقة ووضع سوريا ومخيم الهول، وأهمية حماية الاستقرار وآخر المستجدات في المنطقة وعدة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك كانت محاور خلال الاجتماع.