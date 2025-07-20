بارزاني يجدد التزام أربيل بتسليم النفط لبغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس الأحد، التأكيد بأن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية، داعيا بغداد إلى إنهاء «العقوبة الجماعية» والممارسات «غير القانونية والدستورية» بحق شعب كردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشين المرحلة الاولى من مشروع مياه الطوارئ الذي يعالج شح المياه في أكثر من 30 حياً ومنطقةً في أربيل من خلال مدها بـ480 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وقال: «بكل وضوح، نحن كيان اتحادي، ويتعين أن تكون لنا ميزانية خاصة بنا، ولهذا ينبغي تخصيص حصة كردستان من الموازنة العامة للعراق، على أن تقرر مؤسسات الإقليم وشعبه كيفية صرف تلك الميزانية».

وأضاف: «لكن للأسف، بعض الأطراف الداخلية طالبت بغداد بأن تتولى بشكل مباشر إدارة ملف الموازنة والرواتب في الإقليم، بل تحدثوا مراراً بأن المشكلة ستحل لو أصبحت الرواتب بيد بغداد، وحينها حمّلوا حكومة الإقليم المسؤولية» مردفا «أما اليوم، لا نعلم أين ذهبت تلك الأصوات، ولماذا التزموا الصمت؟ والآن، هم أنفسهم يطلبون من الحكومة العراقية صرف الرواتب». ومضى رئيس حكومة الإقليم: «لقد توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشأن الرواتب، وبعد مرور شهرين، عادوا مجدداً للتملص من الاتفاق، وأرسلنا وفوداً جديدة للتفاوض مرة أخرى».

كما أشار إلى أنه «تم التوصل إلى اتفاق مؤخرا بين بغداد وأربيل بتسليم 50٪ من الإيرادات المالية الداخلية إلى الحكومة الاتحادية وفقا لما ينص عليه الدستور» مؤكدا: «نحن ملتزمون بأي مسؤولية دستورية تترتب على اقليم كردستان، ولكن في المقابل لسنا مستعدين للتنازل عن حقوقنا الدستورية، وسنواصل واجباتنا ونحافظ على حقوقنا، وقد أبدينا مرونة كبيرة من أجل إنهاء أزمة الرواتب».

مقابل الرواتب وحصة كردستان من الموازنة

وأكد أيضا أنه «وافق على تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة (سومو) و120 مليار دينار شهريا من الإيرادات الداخلية إلى بغداد، ولكن قلت لهم إنه بالتزامن مع الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الحقول النفطية في إقليم كردستان سينخفض معدل الإنتاج، ونأمل ألا يكون ذلك ذريعة في عدم إرسال الرواتب».

ونبّه إلى أنه «بعد موافقتنا على المقترحات والتفاهمات الأخيرة زادت بغداد نقطة أخرى وهي تنص على أنه إذا لم يتم تسليم 230 ألف برميل من النفط يوميا لن ترسل الرواتب، في وقت تتعرض فيه حقولنا النفطية للقصف» لافتا إلى أن «إقليم كردستان مستعد لتسليم النفط المنتج كاملة إلى الحكومة الاتحادية، ولا توجد مشكلة في ذلك إلا باستثناء حاجة الإقليم في توفير الوقود للاستهلاك المحلي». واختتم رئيس حكومة الاقليم حديثه قائلا: «ننتظر من بغداد أن ترسل الرواتب وأن تنهي العقوبات الجماعية، والممارسات غير القانونية وغير الدستورية والجائرة بحق شعب كردستان».

يتزامن ذلك مع أنباء تفيد بأن وفدا فنيا من وزارة النفط الاتحادية، يرافقه ممثل عن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) يجري زيارة رسمية إلى مدينة أربيل، ضمن الجهود الرامية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع، قوله إن «الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المختصة في حكومة الإقليم، بهدف تدقيق كميات النفط المنتجة فعليا، ومراجعة الإيرادات المتحققة منها، فضلاعن تقييم جاهزية البنى التحتية اللازمة لاستئناف التصدير عبر خطوط الأنابيب».

وأشار إلى أن «نتائج الزيارة سترفع إلى مجلس الوزراء العراقي على شكل تقرير مفصل، لاتخاذ القرار النهائي بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري حزيران وتموز».

وبيّن أن «هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، والذي يتضمن تسليم حكومة الإقليم ما يقارب 230 ألف برميل نفط يوميا، بالإضافة إلى إيرادات مالية شهرية تُقدّر بـ120 مليار دينار، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بتأمين الرواتب والمخصصات المالية للإقليم ضمن قانون الموازنة».